Podczas pościgu za kierowcą padły strzały. Prokuratura: śledztwo prowadzimy dwutorowo

Prokuratura informuje, że bada okoliczności pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna próbował staranować policyjną blokadę, a funkcjonariusze oddali wówczas strzały. Auto dachowało. Kierowca trafił do szpitala z raną postrzałową.

Jak przekazał nam sierżant sztabowy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, we wtorek w godzinach przedpołudniowych policjanci na ul. Światowida w Szczecinie podjęli próbę zatrzymania samochodu osobowego - fiata panda - do kontroli drogowej. Wcześniej miał on wykonywać niebezpieczne manewry na drodze.