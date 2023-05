Makabryczne odkrycie podczas gaszenia wiaty śmietnikowej. Znaleziono zwęglone ciało

Jak przekazał nam podkomisarz Michał Przybyłek, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, po północy służby zostały wezwane do pożaru wiaty śmietnikowej przy ul. Jana Pawła II za jedną z galerii handlowych w mieście. Znajdowały się w niej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Ostróda. Pożar śmietnika. Znaleziono spalone zwłoki

Podczas akcji gaśniczej w jednym z kontenerów, tym do zbiórki makulatury, odkryto spalone zwłoki człowieka. Stan szczątków nie pozwalał początkowo stwierdzić ani płci, ani wieku ofiary pożaru. Jednak po wstępnej ocenie biegłych ustalono, że to mężczyzna w średnim wieku. Ma potwierdzić to sekcja zwłok.