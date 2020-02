"Jedna trzymała go od tyłu, druga biła pięściami". Pobiły 20-latka, bo miał obrażać ich koleżankę

Jak opisywali policjantom świadkowie, dziewczyny po krótkiej wymianie zdań rzuciły się na znanego im 20-latka i biły go po całym ciele. – Jedna trzymała go od tyłu, druga biła pięściami – opowiada młodszy aspirant Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Pobicie nie wyszłoby jednak na jaw, gdyby nie to, że pod sklepem zebrał się tłumek gapiów i ktoś zarejestrował zdarzenie, a potem wrzucił nagranie do sieci. Tam film zobaczyli policjanci i zaczęli poszukiwania sprawczyń napaści, poszkodowanego i świadków.

We wtorek nastolatki zostały zatrzymane i przesłuchane. Obie przyznały się do zarzucanych czynów i podały powód swojego agresywnego zachowania. Tłumaczyły, że zaatakowały 20-latka, by dać mu nauczkę za to, że źle się wypowiadał na temat ich wspólnej koleżanki.