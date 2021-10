Olsztyn. Nie zauważyła, że jej samochód zaczął się palić w trakcie jazdy. Pomogli policjanci

czytaj dalej

Sąd w Monachium skazał na 10 lat więzienia Niemkę, która pozwoliła, by jej mąż doprowadził do śmierci z pragnienia pięcioletnią jazydkę. Kobieta została uznana za winną między innymi wspierania tak zwanego Państwa Islamskiego w Iraku oraz pomagania i podżegania do popełnienia zabójstwa.