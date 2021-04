Znaleźli w lesie kankę po mleku, a w niej mapy, mundur i list

Przez przypadek znaleźli w lesie kankę po mleku. W środku były mapy, mundur, książeczka wojskowa i list. Wszystko należało do Gerharda Alfreda Liedtke, leśnika i żołnierza Wehrmachtu. Swoje rzeczy ukrył prawdopodobnie 76 lat temu. - Uciekając na zachód zakopał wszystko, co mogłoby wskazywać na jego tożsamość - mówi Tadeusz Lewandowski z Nadleśnictwa Karnieszewice.

Kankę po mleku pracownicy Nadleśnictwa Karnieszewice (Zachodniopomorskie) znaleźli podczas spulchniania gleby pod sadzenie już w zeszłym tygodniu, jednak poinformowali o tym dopiero w piątek. Naczynie okazało się kapsułą czasu. W środku były rzeczy należące do Gerharda Alfreda Liedtke - leśnika mieszkającego na terenie Prus Wschodnich (dzisiejsze okolice Ełku) oraz żołnierza Wehrmachtu.

Wśród rzeczy był też list napisany odręcznie ołówkiem. - Prawdopodobnie napisał go do córki. List jest czytelny, ale napisany niemieckim gotykiem, więc pewność będziemy mieli dopiero, jak przyjdzie tłumaczenie - dodał Lewandowski.

- Dokumenty wyglądają jakby wyszły prosto z fabryki. Nawet spodnie nadal są wyprasowane w kant - mówi Lewandowski i dodaje, że to właśnie spodnie są jednym z cenniejszych znalezisk.

"Musiał wyzbyć się wszystkiego, kim był i zacząć udawać inną osobę"

Jak czytamy w poście opublikowanym przez Nadleśnictwo Karnieszewice, był on porucznikiem Wehrmachtu i pracował również jako leśnik na terenie dzisiejszego Mleczkowa (woj. warmińsko-mazurskie). Miał żonę Christel z domu Engelmann i dzieci. Jedna z córek urodziła się we wrześniu 1944 roku w Olsztynie.

"Pozostawiony mundur wraz z dystynkcjami wskazują na typowe umundurowanie leśników państwowych. Gdy wybuchła II WŚ miał 24 lata, a w 1941 wziął udział w kampanii. Wezwanie z lutego ‘45 roku wskazuje na zobowiązanie Liedtke do stawienia się w Urzędzie Leśnym w Szczecinie, jednak podczas wkraczania do Polski Armii Czerwonej, Gerhard uciekając na zachód, w okolicach Sianowa zakopał, w ramach ochrony, wszystko, co mogłoby wskazywać na jego tożsamość" - napisali pracownicy nadleśnictwa.