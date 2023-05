Małe dziecko uwięzione w samochodzie. Policjanci musieli wybić szybę

czytaj dalej

Nie było w historii Polski drugiego takiego rządu, który by kobiet tak nienawidził i dał na to aż tak wiele dowodów - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz, komentując działania Zjednoczonej Prawicy. Posłanki KO przedstawiły propozycje dotyczące kobiet. To prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży, edukacja seksualna, łatwy dostęp do antykoncepcji awaryjnej, ogólnopolski rejestr przypadków przemocy domowej.