Zderzyły się dwa auta. Dwie osoby nie żyją

Jak poinformował nas młodszy kapitan Grzegorz Paluch z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 152 - pomiędzy Reskiem a Starogardem Łobeskim (Starogródkiem) - wpłynęło we wtorek o godzinie 8:01.

Straż pożarna: dwie osoby nie żyją

Jak przekazała dziennikarzom rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel, ranny kierowca to 60-letni mężczyzna. Ma uraz głowy i klatki piersiowej. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.