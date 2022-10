Wjechał w samochód służby drogowej i zaczął się awanturować. Miał ponad pięć promili alkoholu

W miejscowości Książki (woj. kujawsko-pomorskie) policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna wcześniej spowodował kolizję z autem służby drogowej. Okazało się, że miał ponad pięć promili alkoholu w organizmie. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 października) tuż po godzinie 12 przy ulicy Szkolnej w Książkach, w powiecie wąbrzeskim. Kierowca osobowego chryslera wjechał w tył auta należącego do pracowników służby drogowej, którzy prowadzili wycinkę drzew.