Miał zabić w Hiszpanii, został zatrzymany na Pomorzu

Czołowe zderzenie i ofiara śmiertelna, a także zarzuty dla kierowcy to bilans wypadku, do którego doszło na lokalnej drodze w Dobrzejewicach niedaleko Torunia. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Jeżeli potwierdzą to wyniki laboratoryjne, może grozić mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.