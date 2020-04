"Wyprowadzili się z domów i zamieszkali ze zwierzętami". Schroniska w czasie epidemii COVID-19

Sytuacja schronisk w Polsce w czasie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna. Przytuliska są zamykane, wolontariusze nie mogą już pomagać, a darczyńców jest coraz mniej. Każdy robi, co może, żeby utrzymać dobrą opiekę nad zwierzętami. Pracownicy Rogatego Rancza w Bojanie (Pomorskie) postanowili zamieszkać w schronisku.

A pracy jest bardzo dużo. Codzienna opieka, prace porządkowe, spacery, socjalizacja zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej. Ogrom obowiązków potęguje brak wsparcia wolontariuszy, którzy na czas epidemii nie mogą przychodzić do przytuliska.

- Rogate Ranczo opuszcza tylko jeden pracownik, raz na kilka dni i wyłącznie po to, żeby zrobić niezbędne zakupy - opisuje Aleksandra Głogowska, opiekunka zwierząt.

- OTOZ Animals jest organizacją pożytku publicznego, nie posiadającą działalności gospodarczej, funkcjonującą jedynie dzięki dobrowolnym wpłatom ludzi wrażliwych na krzywdę zwierząt. Na nieszczęście, czas pandemii, to również czas mniejszych darowizn dla naszych podopiecznych - tłumaczy.

Zamknięte schroniska

Sytuacja w całej Polsce wygląda podobnie. Schroniska są zamykane dla osób z zewnątrz. Wolontariusze, których praca na co dzień znacznie wspomaga funkcjonowanie przytulisk, teraz nie mogą przychodzić.

Pracownicy OTOZ Animals w Oświęcimiu (Małopolska) poinformowali w mediach społecznościowych, że do odwołania zawieszają właśnie działalność wolontariatu i przyjmowanie wycieczek na terenie schroniska prowadzonego przez stowarzyszenie.

Jednocześnie poinformowali, że nadal przyjmują i wydają zwierzęta do adopcji.

Henryk Strzelczyk, dyrektor schroniska przekazał jednak, że wolontariusze nadal pomagają. -Zwierzęta, którymi opiekowali się w naszym schronisku, zabrali do siebie do domu, na tzw. dom tymczasowy z przeznaczeniem do adopcji – wyjaśnił. Również adopcje zwierzaków się odbywają, jednak w zmienionym trybie.