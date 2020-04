Sopockie molo otwarte, ale "apelujemy, bądźmy odpowiedzialni"

Molo w Sopocie od poniedziałku znowu otwarte. - Jeżeli rząd wprowadza tak duże poluzowania dotyczące chociażby sklepów, czy miejsc kultu religijnego, to nie widzimy powodu, żeby molo było dalej zamknięte, aczkolwiek będziemy monitorować sytuację - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. I apeluje do wszystkich: bądźmy odpowiedzialni.

- Rząd trochę funduje nam taki festiwal zamknięć i otwarć, które - według mnie - nie mają żadnego logicznego związku ani z krzywą zachorowań, ani z liczbą zachorowań. Molo jest otwarte, bo jeżeli rząd wprowadza tak duże poluzowania dotyczące chociażby sklepów, czy miejsc kultu religijnego, to nie widzimy powodu, żeby molo było dalej zamknięte - komentuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Dodaje jednak, że władze miasta będą monitorować zachowania spacerowiczów. - Mój apel do nas wszystkich, po prostu bądźmy odpowiedzialni - mówi.

Jak przekazał Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie, wejść można również m.in. do parku Północnego, parku Południowego, na błonia i promenadę nadmorską. Korzystać można także z terenów leśnych, jednak bez możliwości użytkowania małej infrastruktury leśnej, jak np. wiaty, miejsca do biwakowania, urządzenia do zabaw dla dzieci. Otwarte zostały tereny zielone wokół stawu Reja, stawu Kochanowskiego, Okrzei. Dostępne pozostają ścieżki rowerowe.