"Chciał zabrać leki na uspokojenie", ukradł szczepionki przeciwko COVID-19

38-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do przychodni zdrowia w Iłowie-Osadzie (województwo warmińsko-mazurskie). Wśród skradzionych rzeczy było 18 dawek szczepionki przeciw COVID-19. - Pakował do worka wszystko, co było pod ręką, nie wiedząc po prostu, co to jest - informuje prokuratura.

Mężczyzna zarzuty usłyszał w czwartek. Krzysztof Tyburski z Prokuratury Rejonowej w Działdowie przekazał, że 38-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jak ustalili śledczy, z wyjaśnień mężczyzny wynika, że celem włamania nie była kradzież szczepionek przeciw COVID-19.. - Nie wiedział kompletnie, co bierze. Chciał zabrać trochę leków na uspokojenie, bo jest od nich lekko uzależniony. Pakował do worka wszystko, co było pod ręką, nie wiedząc po prostu, co to jest - przekazał Tyburski.