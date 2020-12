Podczas skoku na bungee pękła lina, instruktor usłyszał zarzuty

W lipcu ubiegłego roku mężczyzna spadł na ziemię podczas skoku na bungee w Gdyni. Teraz prokuratura, wsparta opiniami biegłych, stawia zarzuty 55-letniemu instruktorowi. Miał on nie dopilnować sprzętu, który powoli niszczał i nie miał stosownych certyfikatów.

Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformowała o postawieniu zarzutów 55-letniemu instruktorowi skoków bungee. Miał on nieumyślnie narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osiem osób i nieumyślnie spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu u jednego pokrzywdzonego. Akt oskarżenia został już wysłany do sądu.

Wszystkie poszkodowane osoby 21 lipca 2019 roku skakały na bungee z 90-metrowego dźwigu umieszczonego na terenie Parku Rady Europy w Gdyni. W trakcie ostatniego skoku, około godz. 18, doszło do zerwania liny i upadku z dużej wysokości mężczyzny.

Na szczęście spadł on na skokochron – wielką poduszkę umieszczoną pod dźwigiem. - Widziałam, jak ten mężczyzna spadł z bungee – opowiadała nam tego dnia Dorota Karpowicz, która była świadkiem upadku. - Spadł na boczną część poduszki. Uważam, że to uratowało mu życie - dodała.

Lina mogła się zerwać już wcześniej

Mężczyzna, który był przytomny, trafił od razu do szpitala. Doznał wielomiejscowego urazu, w tym licznych złamań kręgosłupa oraz wstrząśnienia mózgu. - Z opinii sądowo-lekarskiej wynika, że uraz ten narażał pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i spowodował długotrwałą chorobę – przekazuje prokurator.

Opinie specjalistów potwierdziły, że w tracie skoku doszło do pęknięcia liny. Nici liny oplatających kauszę wysunęły się, co spowodowało przeciążenie i przerwanie pozostałych nici. Co więcej lina ta musiała zostać uszkodzona już podczas wcześniejszych skoków - stąd też prokuratorzy rozszerzyli zarzuty, uznając jako poszkodowanych pozostałych uczestników skoków tego dnia. Lina mogła się bowiem zerwać, gdy oni skakali.