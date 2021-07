Prokuratura umarza śledztwo w sprawie ataku na aktywistów LGBT. "Ta decyzja budzi nasz sprzeciw"

Gdańska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie ataku na aktywistów LGBT w marcu tego roku. Jak wyjaśniała Grażyna Wawryniuk z tamtejszej prokuratury okręgowej, nie udało się dotychczas ustalić personaliów sprawców, a obrażenia poszkodowanych nie były poważne. - Nie podoba nam się taki stosunek państwa wobec obywateli. Decyzja prokuratury budzi nasz sprzeciw - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, odnosząc się do decyzji prokuratury.

"Nie podoba nam się stosunek państwa do obywateli"

W dodatku nie zdołano przez kilka miesięcy ustalić personaliów napastników. To wszystko wpłynęło na decyzję śledczych. Wawryniuk podkreśliła, że ta decyzja jest nieprawomocna i pokrzywdzonym przysługuje zażalenie na nią. - Niezależnie od tego w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zostanie ona poddana ocenie, czy jest kompletna i prawidłowa - dodała prokurator.

Do sprawy odniosła się Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Nie podoba nam się taki stosunek państwa wobec obywateli. Decyzja prokuratury budzi nasz sprzeciw - mówiła dziennikarzom podczas konferencji prasowej. Jej zdaniem decyzja o umorzeniu zapadła za szybko.

Zapowiedziała, że, choć nie jest stroną w sprawie, zapewni wsparcie poszkodowanym mieszkańcom miasta. Zaapelowała także, żeby policja dołożyła starań, by znaleźć sprawców tej napaści.

Najpierw obrażali, potem bili

Jak relacjonowali w mediach społecznościowych członkowie gdańskiego "Homokomando", do ataku doszło w środę 17 marca tego roku, przed godziną 19. Grupa około 30 zamaskowanych osób miała zaatakować ćwiczących w Parku imienia Ronalda Reagana w Gdańsku. Najpierw mieli ich obrażać, a potem przejść do rękoczynów.

Sprawa została zgłoszona na policję. - Wstępnie wiemy, że do ćwiczących podbiegła grupa mężczyzn, którzy po ataku uciekli. Na miejsce wysłano kilka patroli, które przeszukały pas nadmorski. Przeglądamy także zapisy z monitoringu. Policjanci dążą do tego, by jak najszybciej zatrzymać sprawców – zapewniała nas wówczas nadkomisarz Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.