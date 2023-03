Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mowy końcowe w procesie Stefana W.

Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie przystąpi do narady, następnie wyda wyrok. Może to zrobić tego samego dnia albo - jak wskazuje Kodeks Postępowania Karnego - gdy sprawa jest zawiła albo z innych ważnych powodów może odroczyć wydanie wyroku na czas nieprzekraczający 14 dni. KPK wskazuje również, że w razie przekroczenia tego terminu rozprawę prowadzi się od początku.

Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska na scenie

13 stycznia 2019 roku na Targu Węglowym w Gdańsku odbywał się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku na scenie pojawił się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! - powiedział samorządowiec tuż przed Światełkiem do Nieba.