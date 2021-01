Protokolantka miała maseczkę z błyskawicą. Prokurator chciał jej wyłączenia, sąd się nie zgodził

Sąd zadecydował w poniedziałek, że protokolantka, która podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku miała maseczkę ochronną z czerwoną błyskawicą, znakiem Strajku Kobiet, może dalej wykonywać swoje obowiązki. Jej wyłączenia chciał prokurator. - Sąd uznał, że prokurator nie wskazał na żadne konkretne przesłanki mogące przemawiać za tym, że wyrażenie poglądów społecznych przez protokolanta na sali sądowej w sposób realny i obiektywny wzbudza wątpliwości co do jej bezstronności w sprawie, której przedmiot nie jest powiązany z tymi poglądami - przekazał Tomasz Adamski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. karnych. Postanowienie sądu o nieuwzględnienie wniosku prokuratora nie podlega zaskarżeniu. - Sąd wskazał też, że rola protokolanta w protokołowaniu rozprawy ma charakter przede wszystkim techniczny. Sporządzanie protokołu następuje pod stałym nadzorem przewodniczącego składu orzekającego i w tej sytuacji możliwość ewentualnego wpłynięcia przez protokolanta na przebieg postępowania jest znacząco ograniczona - dodał Adamski. Ponad to sąd zaznaczył, że w toku dotychczasowego postępowania nie ujawniły się "okoliczności mogące wzbudzać jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości wykonywania czynności przez protokolanta".