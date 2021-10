Znęcał się nad synami konkubiny, jednego z nich próbował zabić. Sąd obniżył mu wyrok

Raz już usłyszał wyrok 25 lat więzienia

To kolejne rozstrzygnięcie w sprawie Marka K. W grudniu 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał go na 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa jednego z synów jego konkubiny Katarzyny W., znęcanie się nad chłopcami i dokonanie na nich gwałtów. Kobieta usłyszała wtedy wyrok 15 lat więzienia.

W sierpniu 2019 roku sąd prawomocnie uznał Marka K. za winnego, ale uchylił wyrok co do wymiaru kary 25 lat więzienia, bo sam, z powodów formalnych, nie mógł podwyższyć jej do dożywocia, a taka kara, w opinii sądu, byłaby bardziej adekwatna. Dlatego skierował sprawę ponownie do sądu okręgowego. Z kolei kara dla Katarzyny W., matki chłopców, została złagodzona z 15 do 14 lat pozbawienia wolności. W jej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski i wyrok się uprawomocnił.