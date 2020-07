Dzieci zauważyły, że mężczyzna skoczył z pomostu do wody i już nie wypłynął

W powiecie choszczeńskim (Zachodniopomorskie) doszło do dwóch utonięć w ciągu jednej doby. Do pierwszego zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 17 w jeziorze Chłopowo. Dzieci zauważyły, jak jeden z plażowiczów wskoczył do wody i już nie wypłynął.

Ciało zauważył przechodzień

Od kwietnia utonęło już prawie 200 osób

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało we wtorek, że od pierwszego kwietnia odnotowano już 198 utonięć. "27 lipca utonęły 2 osoby (Warszawa – województwo mazowieckie, Chłopowo – województwo zachodniopomorskie)" - przekazało RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym. Ponadto RCB przestrzega, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.