Lis utknął w płocie. Zestresowane zwierzę uwolnili strażacy ochotnicy z Barczewa

Marwa to młoda Syryjka znaleziona po polskiej stronie granicy z Białorusią. Z padaczką i w hipotermii, w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Hajnówce. W Polsce czekają na nią rodzice, którzy na co dzień mieszkają w Niemczech. Ojciec sam przed laty szedł szlakiem bałkańskim. Twierdzi, że to, co teraz dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, jest znacznie gorsze od kryzysu migracyjnego sprzed sześciu lat. - Chciałbym, żeby przypadek mojej córki był ostrzeżeniem dla wszystkich. Żeby wiedzieli jak bardzo ta podróż jest niebezpieczna - mówi. Materiał magazynu "Polska i Świat".