Amerykańscy marynarze pomagają uchodźcom w Gdańsku

Karolina Bielawska, Miss Polonia i Miss World, przyleciała we wtorek do Poznania, by odwiedzić punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Jak poinformowała Nina Swarcewicz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Bielawska zaangażowała się w prowadzoną w Wielkiej Brytanii zbiórkę darów. Dotarły one między innymi do Centralnego Punktu Zbiórki Darów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.