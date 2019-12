Zawinięty w dywan, ukryty w krypcie przetrwał II wojnę światową. Dominikanie znaleźli papieski parasol

Video: tvn24

Remontowali drogę i znaleźli dwa cenne nagrobki

11.12| Macewy z nieistniejącego już cmentarza żydowskiego zostały znalezione podczas budowy skrzyżowania w Szczecinie. Jak się okazało, po 1962 roku zostały one użyte do umocnienia drogi. - Wówczas one były legalnie wykorzystane przez zakłady kamieniarskie, które po likwidacji cmentarza cięły nagrobki, wykorzystywały właśnie jako podmurówki dróg - mówi kom. dr Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

