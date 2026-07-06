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Zmienili nazwy na mapach Google. Są wulgarne i znieważające

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Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Pałac Prezydencki w Warszawie
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Ogród Saski stał się "Ogrodem Suskim", a Pałac Prezydencki "Pałacem Kibolskim". To tylko dwa przykłady z wielu zmian nazw, jakie nastąpiły w niedzielę w mapach Google. Nie jest jasne, czy akcja jest efektem ataku hakerskiego ani kto za nią stoi.

W niedzielę zmieniono nazwę Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na "Pałac Kibolski", obok którego na mapie - zamiast Biura Bezpieczeństwa Narodowego - można było zauważyć "Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego". Park Mirowski zamieniono na "Park Ośmiogwiazdowski". Do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta dodano "do opuszczenia Polski".

O zmianach nazw poinformował na Kontakt24 internauta Łukasz. "Ktoś modyfikuje nazwy już nie tylko pałacu prezydenta, ale i innych zabytków, muzeów, rzeźb w Warszawie. Jest tego coraz więcej. Wiele z nich obraźliwa nie tylko politycznie, ale i dla wszystkich" - napisał.

Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Źródło zdjęcia: Google Maps

W sumie wprowadzono w Warszawie zmiany nazw co najmniej kilkunastu miejsc, między innymi Pałacu na Wyspie, Ogrodu Saskiego, Pomnika Syrenki czy Grobu Nieznanego Żołnierza.

Park Mirowski zamieniono na Park Ośmiogwiazdowski
Park Mirowski zamieniono na Park Ośmiogwiazdowski
Źródło zdjęcia: Google Maps

Według informacji Google'a, by zmienić nazwę obiektu na mapie trzeba wyszukać miejsce, wybrać "Zaproponuj zmianę", a następnie "Zmień nazwę lub inne szczegóły i wprowadź poprawną nazwę ulicy lub punktu". Firma zastrzega jednak: "W trosce o poprawność i aktualność informacji w Mapach sprawdzamy wszystkie wprowadzone przez Ciebie zmiany. Będą one widoczne na mapie po pewnym czasie. Będziemy Cię na bieżąco informować o ich stanie."

Motyw akcji wciąż niejasny

Zmieniono też nazwy muzeów. Na przykład Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej stało się "Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej". Błędne nazwy pokazywały się także przy wpisywaniu stadionów Legii Warszawa, ale też Mistrza Polski Lecha Poznań. Wiele nazw odnosi się do II wojny światowej i hitlerowskich zbrodniarzy.

Redakcja tvn24.pl przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pytania dotyczące między innymi tego, jakie kroki podjęto w sprawie incydentu, czy został on zgłoszony do służb, jak i obecnych ustaleń co do charakteru przeprowadzonej akcji. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zmieniono nazwę muzeum
Zmieniono nazwę muzeum
Źródło zdjęcia: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
InternetBezpieczeństwo w internecie
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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