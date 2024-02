Zmiana na tabliczkach w Sejmie. "Można? Można"

W czwartek rano posłanka Lewicy Wanda Nowicka poinformowała w serwisie X, że w Sejmie pojawiły się tabliczki z napisem "posłanka" dla kobiet zasiadających w izbie niższej. "Mamy to! Wreszcie w sali sejmowej posłanki, które wyraziły taką wolę, mają tabliczkę z 'posłanką', a nie jak do tej pory, z 'posłem'. Można? Można" - napisała i załączyła zdjęcie swojej tabliczki.

Tabliczki dla posłanek w Sejmie

Pod koniec stycznia o kwestię tabliczek pytany był przez dziennikarzy marszałek Szymon Hołownia. - Zgłosiła się grupa posłanek, która - i ja to rozumiem - zgłosiła propozycję, by na tabliczkach przy fotelach sejmowych było (napisane) nie 'poseł', tylko 'posłanka' - powiedział. - Okazało się, że jest to spory problem techniczny, bo trzeba wymienić podkładkę pod tę tabliczkę (...), a to też generuje pewne koszty - tłumaczył. Przy okazji przywołał słowa Marka Suskiego, który miał twierdzić, że "nie ma czegoś takiego jak posłanka".