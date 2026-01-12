Ziobro z paszportem genewskim? Obrońca zabrał głos

Bartosz Lewandowski o udzieleniu ochrony międzynarodowej Zbigniewowi Ziobrze Źródło: TVN24

W poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził, że poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Wcześniej sam Ziobro poinformował o tym we wpisie w mediach społecznościowych. Dodał, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową również jego żony, Patrycji Koteckiej. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów karnych.

- Wiecie państwo, że zostały unieważnione paszporty mojemu klientowi, co też było dodatkową represją świadczącą o szczególnym zaangażowaniu ze strony służb w tej sprawie. Zostanie wydany odpowiedni dokument (na podstawie - red.) Konwencji Genewskiej, który umożliwia poruszanie się mojemu klientowi - przekazał obrońca.

Zaznaczył jednak, że nie będzie mówił o ewentualnych zamiarach Ziobry. - Minister Ziobro jest traktowany jako osoba objęta ochroną międzynarodową z uwagi na prześladowania polityczne w swoim kraju. 15 stycznia sąd będzie rozpoznawał wniosek o tymczasowe aresztowanie - dodał.

Genewski Dokument Podróży (GDP) to wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej dokument pełniący funkcję paszportu. Na ogół wydawany jest uchodźcom lub osobom bezpaństwowym, umożliwiając im uregulowanie podróży międzynarodowych.

Więcej szczegółów wkrótce.

