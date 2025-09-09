Zdobyli Polskę, teraz podbili świat. Medale i tłumy na lotnisku

Tancerze z niepełnosprawnością intelektualną zbierają pieniądze na zagraniczne zawody Źródło: TVN24

Tancerze z Polski - Alicja Kolowos, Maria Kalisz i Jerzy Godawski - zdobyli łącznie cztery złota, jedno srebro i jeden brąz. Swoim wynikiem pochwalili się w mediach społecznościowych.

"My słowa dotrzymaliśmy. W Oristano zdobyliśmy złote medale i Puchar Świata w każdej kategorii, w której startowaliśmy. Po takim sukcesie możemy pójść tylko dalej. Zachęceni wynikami, planujemy wyjazd na Mistrzostwa Świata i Międzynarodowe Mistrzostwa Anglii z większą liczbą zawodników. Prosimy nie ustawajcie we wspieraniu nas przez wpłaty na zrzutkę. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować ten plan. Jeszcze raz - Wielkie dzięki" - napisali.

Mistrzostwa odbyły się we Włoszech na Sardynii. Wyjazd naszych reprezentantów był możliwy m.in. dzięki zbiórce pieniędzy, jaka została zorganizowana na portalu zrzutka.pl.

Maria Kalisz i Jerzy Godawski to aktualni mistrzowie kraju w tańcu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Znają się od przedszkola i są parą od ponad 30 lat.

Alicja woli tańczyć w pojedynkę i jest mistrzynią freestyle.

Tancerze są już w Polsce. Na lotnisku witali ich przyjaciele. "Na lotnisku czekały na nich tłumy wielbicieli z kwiatami. Gratulacjom, uściskom i całusom nie było końca" - zrelacjonowali w mediach społecznościowych.

We wtorek gratulacje odebrali m.in. od prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Tancerze są podopiecznymi Fundacji Cor et Animus. Dzięki niej tańczy ponad 30 osób z niepełnosprawnościami. - Większość po prostu uczy się tańczyć i traktujemy to jako zajęcia terapeutyczne - mówi trener tańca Krzysztof Mycek. W ten sposób, jak dodaje, pokonują swoje bariery.

Maria i Jerzy to też pracownicy fundacji Aniołki Pracy. Razem z innymi osobami z zespołem Downa w sezonie letnim na ulicach Krakowa serwują kawę, lody, gofry. Poza sezonem przygotowują kanapki i lunche dla firm i szkół.

