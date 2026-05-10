Zbigniew Ziobro w USA. Szef MS zapowiada kolejny krok
W niedzielę ujawniliśmy zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Otrzymaliśmy je na Kontakt24. Pobyt polityka PiS w USA potwierdziły też prawicowe media, sprzyjające partii Jarosława Kaczyńskiego.
Żurek: wystąpimy o ekstradycję
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek komentował te informacje w Polsat News. - Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że [Zbigniew Ziobro] jest w Stanach Zjednoczonych, to wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział.
Minister podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. - Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach - dodał.
- Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje - podkreślił Żurek, dopytywany o to, kiedy można liczyć na oficjalne informacje w sprawie Ziobry.
