Polska Zbigniew Ziobro w USA. Szef MS zapowiada kolejny krok

Zbigniew Ziobro w USA. "To nie jest postać, którą szczególnie władze amerykańskie zapraszają"

W niedzielę ujawniliśmy zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Otrzymaliśmy je na Kontakt24. Pobyt polityka PiS w USA potwierdziły też prawicowe media, sprzyjające partii Jarosława Kaczyńskiego.

Żurek: wystąpimy o ekstradycję

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek komentował te informacje w Polsat News. - Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że [Zbigniew Ziobro] jest w Stanach Zjednoczonych, to wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział.

Minister podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. - Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach - dodał.

- Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje - podkreślił Żurek, dopytywany o to, kiedy można liczyć na oficjalne informacje w sprawie Ziobry.

