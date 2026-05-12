Polska Uciekł przed sprawiedliwością. Bronią go partyjni koledzy Adrian Wróbel |

Wójcik: Ziobro nigdzie nie uciekł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zbigniew Ziobro ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw uciekł na Węgry, a po zmianie władzy w Budapeszcie - do USA.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że sprawdza, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Rzecznik zapowiedział, że prokuratura zwróci się do ambasady USA z pytaniem, na jakiej podstawie Ziobro wjechał do USA.

Bronią go partyjni koledzy

We wtorek na konferencji w Sejmie wystąpili posłowie PiS, byli członkowie Suwerennej Polski - partii Ziobry, która w 2024 roku została rozwiązana, a jej politycy wchłonięci przez PiS.

Obecni byli między innymi: Michał Wójcik, Jan Kanthak, Marcin Warchoł, Dariusz Matecki, Maria Kurowska czy Mariusz Gosek.

W czasie konferencji przekonywali, że Ziobro jest "obiektem prześladowań" i wcale "nie uciekł", bo "może się legalnie poruszać". - A to, że ta patowładza nie ma wiedzy, jakimi dokumentami dysponuje, to już jest osobna sprawa - mówił Wójcik.

Konferencja partyjnych kolegów Ziobry Źródło zdjęcia: TVN24

26 zarzutów dla Ziobry

Prokuratura sformułowała wobec Zbigniewa Ziobry 26 zarzutów w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS.

Śledczy zarzucają Ziobrze między innymi, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.

OGLĄDAJ: Korneluk: amerykańska ambasada nie potwierdziła dotąd, że Ziobro jest w USA