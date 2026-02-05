Jest decyzja sądu w sprawie aresztu dla Ziobry

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

Sąd przychylił się w czwartek do wniosku prokuratury o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Prokurator Piotr Woźniak, szef zespołu prokuratorów zajmujących się aferą Funduszu Sprawiedliwości przekazał po zakończonym posiedzeniu, że sąd "podzielił w pełni argumentację" prokuratury, "uznając, iż zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów".

Jak dodał Woźniak, sąd podzielił również pogląd prokuratury, co do przesłanek szczególnych, w tym "obawy o ucieczkę lub ukrycie się" polityka PiS, wskazując, iż "de facto to ukrycie się, ucieczka, nastąpiło".

Prokuratura o kolejnych krokach

- Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - przekazał prokurator.

Poinformował też, że list gończy za Ziobrą zostanie sporządzony najprawdopodobniej w piątek po otrzymaniu akt sądowych, natomiast wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) ma trafić do sądu okręgowego na początku przyszłego tygodnia.

Obrona Ziobry wnioskuje o wstrzymanie wykonania orzeczenia

W odpowiedzi na decyzję sądu mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że "natychmiastowo" złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia do czasu jego uprawomocnienia.

Prok. Woźniak tłumaczył po posiedzeniu, że "postanowienie wydane w procesie karnym jest natychmiast wykonalne". - Obrona może złożyć wniosek o wstrzymanie tego postanowienia. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek, to oczywiście może wstrzymać - podkreślił.

Lewandowski zapowiedział też zażalenie od postanowienia. W przypadku tego środka odwoławczego powinno zostać skierowane do sądu wyższej instancji, czyli Sądu Okręgowego Warszawy, w terminie 7 dniu od doręczenia decyzji.

Posiedzenie aresztowe w sprawie Ziobry

Sprawą wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry zajmowała się w czwartek sędzia Agnieszka Prokopowicz, która wcześniej dwukrotnie odraczała posiedzenie w związku z kolejnymi wnioskami obrony. Pierwszy raz stało się to 22 grudnia z powodu niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku. Drugie odroczenie, 15 stycznia, nastąpiło po złożeniu wniosku o wyłączenie sędzi. 16 stycznia sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku.

Czwartkowe posiedzenie trwało od rana. Kilkukrotnie przerwano obrady. Obrona Ziobry składała liczne wnioski formalne, w tym m.in. o przeniesienie sprawy do innego sądu. Przed godz. 15 sąd rozpoczął jednak już merytoryczne rozpoznawanie kwestii wniosku prokuratury.

Obecnie Ziobro objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada ubiegłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu - jak to ujął - przywrócenia w Polsce rzeczywistych gwarancji praworządności. Zapowiedział jednocześnie, że nie złoży mandatu poselskiego i będzie podejmował aktywność publiczną, w tym medialną, wymierzoną w obecny rząd. Podkreślił także, że jego działania związane z Funduszem Sprawiedliwości były zgodne z prawem.

