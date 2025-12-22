Respondenci zostali zapytani o to, jak oceniają decyzję Zbigniewa Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski w sytuacji toczącego się wobec niego postępowania.
Dobrze ocenia ją 22 procent badanych (równo po 11 procent wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze"). Przeciwnego zdania jest większość respondentów, 64 procent, przy czym "zdecydowanie źle" ocenia ją 46 procent, a "raczej źle" - 18 procent osób.
14 procent badanych jest niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.
Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry
W poniedziałek sąd odroczył posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry do połowy stycznia, bo - jak wskazał - nie dostał od śledczych wszystkich materiałów.
Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł z na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.
Innym zarzutem wobec Ziobry jest ukrywanie przez niego dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną. Wśród tych dokumentów jest list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazujący na podejrzenie wykorzystywania funduszu przez Solidarną Polskę w trakcie kampanii wyborczej (wątek ten jest często podnoszony przez posłów koalicji rządzącej).
Ziobrze grozi 25 lat pozbawienia wolności
Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.
Do tej pory Ziobro, który ocenił zarzuty prokuratury jako "karkołomne" i pokazujące "determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską", przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Prokuratura wystąpiła o unieważnienie mu paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. Obecnie oba dokumenty są unieważnione.
Ponadto na początku grudnia Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".
Również politycy PiS ocenili, że nie ma podstaw, by Ziobro miał odpowiadać na zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Ich zdaniem to sprawa polityczna, a środki funduszu były rozdysponowywane zgodnie z przepisami prawa.
Sejm uchylił Ziobrze immunitet 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP