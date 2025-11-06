Wrzosek: być może w ten sposób Ziobro chce ubrać w ładne słowa swoje tchórzostwo Źródło: TVN24

W czwartek zebrała się sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich i poparła wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry w sprawie dotyczącej wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczył Ziobro. Wcześniej były minister sprawiedliwości wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów w Budapeszcie. - Spotykam się tu z państwem dzisiaj, ponieważ elementem tego spektaklu miało być zatrzymanie po powrocie do Polski i uniemożliwienie odniesienia się do wniosku o uchylenie immunitetu - powiedział. Przekonywał, że ma taką informację "z wiarygodnego źródła" i że "mści" się na nim Donald Tusk.

Wrzosek: Ziobro skłamał

Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, odnosząc się do tych słów w "Faktach po Faktach", powiedziała, że "to jest kłamstwo".

- Rozumiem, że każdy podejrzany czy osoba podejrzewana podejmuje takie środki obrony, jakie jej zdaniem są najskuteczniejsze, natomiast nie było żadnej możliwości prawnej zatrzymania Zbigniewa Ziobry, posła posiadającego immunitet, przed formalnym uchyleniem tego immunitetu, które być może nastąpi, ale dopiero po stosownym głosowaniu w Sejmie - podkreśliła.

Dodała, iż "stan na dziś jest taki, że pan Zbigniew Ziobro może swobodnie przemieszczać się w kraju, poza granicami tego kraju". - Jest osobą, która w żaden sposób nie jest ograniczona w wykonywaniu swoich zwykłych obywatelskich praw - dodała.

W jej ocenie "jest to wyprzedzająca linia obrony albo uzasadnienie dla sytuacji, dla której nie chciał się on stawić na dzisiejszej komisji regulaminowej".

- Zbigniewa Ziobrę można będzie zatrzymać dopiero wówczas, kiedy Sejm wyrazi na to zgodę i to w odrębnym głosowaniu, tym, które nie dotyczy uchylenia mu immunitetu celem przedstawienia zarzutu. Musi być to odrębne głosowanie, w którym Sejm wyrazi zgodę na jego zatrzymanie. Jeszcze inną rzeczą jest odrębna zgoda na ewentualne wystąpienie przez prokuraturę do sądu i zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania - wyjaśniła.

Zdaniem Wrzosek wypowiedź Ziobry jest "czysto publicystyczna, niemająca żadnego uzasadnienia prawnego". - Być może w ten sposób chce pan Zbigniew Ziobro jakoś ubrać w ładne słowa swoje tchórzostwo - powiedziała.

Wrzosek o stanie zdrowia Ziobry

Wrzosek komentowała też sprawę stanu zdrowia Ziobry. Mówiła, że "tak jak powiedział pan prokurator (Piotr) Woźniak (szef Zespołu Śledczego nr 2, który prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości - red.), na podstawie dostępnej prokuraturze dokumentacji lekarskiej została wydana specjalistyczna opinia biegłego lekarza onkologa, który uznał, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest tego rodzaju, że on może uczestniczyć w czynnościach procesowych".

Zaznaczyła, że "siłą rzeczy biegły sądowy nie miał możliwości przeprowadzenia badania Zbigniewa Ziobry". Dodała jednak, że "nie ma obowiązku osobistego badania osoby w celu ustalenia, czy jej stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w czynnościach procesowych".

- Ale tak, jak zastrzegł pan prokurator Woźniak, jeśli Zbigniew Ziobro w momencie zatrzymania, kiedy prokuratura niejako będzie miała możliwość przeprowadzenia jego badania, podniesie jakieś okoliczności co do swojego stanu zdrowia, dodatkowe, które nie były znane wcześniej, być może dodatkową dokumentację lekarską, być może jest w trakcie jakiegoś procesu leczenia, o którym prokuratura nie wie, to wszystko zostanie uwzględnione i jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostanie wydana uzupełniająca opinia - wyjaśniła.

- Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo mówimy o opinii, która ma ocenić, czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry umożliwia mu uczestniczenie w czynnościach procesowych, czyli na przykład zatrzymanie w celu przesłuchania (...). Czym innym jest uczestniczenie w czynnościach procesowych, a czym innym jest izolacja w warunkach aresztu śledczego. I teraz co mówią na ten temat przepisy? Nie występuje się z wnioskiem o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, jeżeli tymczasowe aresztowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla życia czy też zdrowia osoby tymczasowo aresztowanej - mówiła Wrzosek.

26 zarzutów dla Ziobry

O godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Głosowanie ma się odbyć w piątek.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, a grupa przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

