Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wrzosek o komentarzu Ziobry z Budapesztu: może chce ubrać swoje tchórzostwo w ładne słowa

Ewa Wrzosek
Wrzosek: być może w ten sposób Ziobro chce ubrać w ładne słowa swoje tchórzostwo
Źródło: TVN24
- Wypowiedź Zbigniewa Ziobry o tym, że nie może wrócić do kraju, bo zostanie zatrzymany, nim straci immunitet, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego - podkreśliła w "Faktach po Faktach" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. Radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości oceniła, że być może w ten sposób Ziobro chce ukryć swoje "tchórzostwo" i to z jego powodu nie wrócił do Polski z Węgier. A mógł się dziś pojawić w Sejmie i swobodnie z niego również wyjść.

OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24+ >>>

W czwartek zebrała się sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich i poparła wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry w sprawie dotyczącej wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS.

ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO W TVN24.PL >>>

W posiedzeniu komisji nie uczestniczył Ziobro. Wcześniej były minister sprawiedliwości wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów w Budapeszcie. - Spotykam się tu z państwem dzisiaj, ponieważ elementem tego spektaklu miało być zatrzymanie po powrocie do Polski i uniemożliwienie odniesienia się do wniosku o uchylenie immunitetu - powiedział. Przekonywał, że ma taką informację "z wiarygodnego źródła" i że "mści" się na nim Donald Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Wrzosek: Ziobro skłamał

Prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, odnosząc się do tych słów w "Faktach po Faktach", powiedziała, że "to jest kłamstwo".

- Rozumiem, że każdy podejrzany czy osoba podejrzewana podejmuje takie środki obrony, jakie jej zdaniem są najskuteczniejsze, natomiast nie było żadnej możliwości prawnej zatrzymania Zbigniewa Ziobry, posła posiadającego immunitet, przed formalnym uchyleniem tego immunitetu, które być może nastąpi, ale dopiero po stosownym głosowaniu w Sejmie - podkreśliła.

Dodała, iż "stan na dziś jest taki, że pan Zbigniew Ziobro może swobodnie przemieszczać się w kraju, poza granicami tego kraju". - Jest osobą, która w żaden sposób nie jest ograniczona w wykonywaniu swoich zwykłych obywatelskich praw - dodała.

W jej ocenie "jest to wyprzedzająca linia obrony albo uzasadnienie dla sytuacji, dla której nie chciał się on stawić na dzisiejszej komisji regulaminowej".

- Zbigniewa Ziobrę można będzie zatrzymać dopiero wówczas, kiedy Sejm wyrazi na to zgodę i to w odrębnym głosowaniu, tym, które nie dotyczy uchylenia mu immunitetu celem przedstawienia zarzutu. Musi być to odrębne głosowanie, w którym Sejm wyrazi zgodę na jego zatrzymanie. Jeszcze inną rzeczą jest odrębna zgoda na ewentualne wystąpienie przez prokuraturę do sądu i zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania - wyjaśniła.

Zdaniem Wrzosek wypowiedź Ziobry jest "czysto publicystyczna, niemająca żadnego uzasadnienia prawnego". - Być może w ten sposób chce pan Zbigniew Ziobro jakoś ubrać w ładne słowa swoje tchórzostwo - powiedziała.

Ewa Wrzosek
Ewa Wrzosek
Źródło: TVN24

Wrzosek o stanie zdrowia Ziobry

Wrzosek komentowała też sprawę stanu zdrowia Ziobry. Mówiła, że "tak jak powiedział pan prokurator (Piotr) Woźniak (szef Zespołu Śledczego nr 2, który prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości - red.), na podstawie dostępnej prokuraturze dokumentacji lekarskiej została wydana specjalistyczna opinia biegłego lekarza onkologa, który uznał, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest tego rodzaju, że on może uczestniczyć w czynnościach procesowych".

Zaznaczyła, że "siłą rzeczy biegły sądowy nie miał możliwości przeprowadzenia badania Zbigniewa Ziobry". Dodała jednak, że "nie ma obowiązku osobistego badania osoby w celu ustalenia, czy jej stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w czynnościach procesowych".

- Ale tak, jak zastrzegł pan prokurator Woźniak, jeśli Zbigniew Ziobro w momencie zatrzymania, kiedy prokuratura niejako będzie miała możliwość przeprowadzenia jego badania, podniesie jakieś okoliczności co do swojego stanu zdrowia, dodatkowe, które nie były znane wcześniej, być może dodatkową dokumentację lekarską, być może jest w trakcie jakiegoś procesu leczenia, o którym prokuratura nie wie, to wszystko zostanie uwzględnione i jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostanie wydana uzupełniająca opinia - wyjaśniła.

- Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo mówimy o opinii, która ma ocenić, czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry umożliwia mu uczestniczenie w czynnościach procesowych, czyli na przykład zatrzymanie w celu przesłuchania (...). Czym innym jest uczestniczenie w czynnościach procesowych, a czym innym jest izolacja w warunkach aresztu śledczego. I teraz co mówią na ten temat przepisy? Nie występuje się z wnioskiem o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, jeżeli tymczasowe aresztowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla życia czy też zdrowia osoby tymczasowo aresztowanej - mówiła Wrzosek.

26 zarzutów dla Ziobry

O godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Głosowanie ma się odbyć w piątek.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, a grupa przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroProkuratura KrajowaEwa Wrzosek
Czytaj także:
GettyImages-2245389283dd
Rywale podkręcili tempo. Zaliczka Lecha topnieje
RELACJA
GettyImages-2245355778
Dyrektor firmy farmaceutycznej zemdlał w Gabinecie Owalnym
Świat
20251106CSKS077dd
Fatalny start drugiej połowy. Jagiellonia musi gonić wynik
RELACJA
imageTitle
Pajor nominowana do Piłkarki Roku. Szczęsny i Lewandowski też z szansą na wyróżnienia
EUROSPORT
Ubezpieczenie OC samochodu
Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
BIZNES
Protesty przed meczem Aston Villa - Maccabi Tel Awiw
Propalestyński protest przed meczem w Anglii. Starcia z kibicami
EUROSPORT
AdobeStock_298846923
Wiele regionów objętych ostrzeżeniami
METEO
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują, urzędnicy tłumaczą
WARSZAWA
Kazimierz Smoliński, Jarosław Urbaniak i Łukasz Osmalak podczas komisji regulaminowej i spraw poselskich
Ważą się losy Ziobry. To działo się na komisji
Polska
Nienadowa
Afera gruntowa w KOWR. Wicedyrektor kupił działkę tanio, "potem sprzedał za miliony"
BIZNES
Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich
METEO
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał przed policją. Uderzył w kilka aut, jazdę skończył na latarni
WARSZAWA
Krzysztof Brejza
Brejza w "Kropce nad i": Ziobro nie szanuje Polski
Polska
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
"Kryzys zagrażający jego istnieniu". Kluczowa branża dla niemieckiej gospodarki ma problemy
BIZNES
25b06467sdd
Dramat Legii. Miała wszystko w swoich rękach
EUROSPORT
epa12508359ddd
Raków wciąż niepokonany. Centymetry od pełni szczęścia
EUROSPORT
imageTitle
Czarny dzień dla kraju i symboliczny mecz. Selekcjoner wolałby tego uniknąć
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Dariusz Matecki
Komisja zdecydowała w sprawie Ziobry
RELACJA
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie niepodległości na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
METEO
imageTitle
Igrzyska za trzy miesiące. Połowy biletów już nie ma
EUROSPORT
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku. Paczki z Shein na celowniku: otworzymy wszystkie
BIZNES
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
WARSZAWA
Prezydent Andrzej Duda
"Tylko świnie siedzą w kinie". Nie będzie przeprosin i 500 złotych
Polska
Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Tragiczny wypadek na A1. Zeznawali świadkowie, którzy jechali z Sebastianem M.
Łódź
Pijana opiekowała się siedmioletnim synem
Chłopiec w samej bieliźnie na balkonie. Matka pijana spała
Kujawsko-Pomorskie
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
METEO
shutterstock_2465041431
Wstrzymany ruch na szwedzkim lotnisku. Z powodu dronów
Świat
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
BIZNES
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica