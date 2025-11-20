"Za moment się okaże, że PiS założy klub na uchodźstwie" Źródło: Kropka nad i TVN24

- Węgry są tym krajem, który najbardziej blokuje wszelkie sankcje w stosunku do Rosji. Krajem, który jest wprost proputinowski. I to, że akurat ten kraj wybierają sobie politycy PiS-u jako miejsce schronienia, najlepiej świadczy o waszej postawie - powiedziała w "Kropce nad i" posłanka KO i wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

W Budapeszcie przebywają obecnie ścigani przez prokuraturę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj mają postawione zarzuty związane z nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

"Będzie koło PiS-u w Budapeszcie"

- Przypominam, że zarówno Ziobro nie został usunięty z klubu PiS, jak i również Romanowski nie został usunięty z klubu PiS. Więc wasi posłowie w tej chwili przebywają na Węgrzech - mówiła Lubanuer.

Drugi gość programu, poseł PiS Kazimierz Smoliński, odrzekł, że Marcin Romanowski nie ukrywa się na Węgrzech, tylko ma tam "legalny azyl polityczny".

- Za moment się okaże, że PiS założy klub na uchodźstwie. A przynajmniej, jeżeli jeszcze jeden (poseł - red.) tam trafi, to będzie koło PiS-u w Budapeszcie - stwierdziła posłanka KO. Trzech posłów to minimum, aby móc założyć koło poselskie w Sejmie.

- Wy zakładacie grupę rekonstrukcyjną PZPR-u w Sejmie - odpowiedział Smoliński. Jego zdaniem śledztwa wymierzone w polityków PiS prowadzi Prokuratura Krajowa, która została bezprawnie przejęta - gdyż poprzedni prokurator krajowy Dariusz Barski został usunięty ze stanowiska bez wymaganej zgody prezydenta.

W trakcie rozmowy poruszona została też kwestia sprzedaży dworku w Jadwisinie przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra". To nieruchomość zakupiona za pieniądze publiczne w ramach tzw. programu Willa plus. Jak opisaliśmy w naszym portalu, została ona wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od pierwotnej ceny zakupu.

