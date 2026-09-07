Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbigniew Bogucki z prezentem dla Szymona Hołowni. Tak tłumaczył wizytę

|
Zbigniew Bogucki
Bogucki z wizytą u Hołowni. "Myślę, że to jest dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szedłem po prostu z takim skromnym podarunkiem na te 50. urodziny - tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył swoją wizytę w gabinecie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Był pytany między innymi, czego dotyczyła godzinna rozmowa przy "urodzinowej kawie".

W poniedziałek Zbigniew Bogucki złożył wizytę w gabinecie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Po wyjściu reporterka TVN24 Maja Wójcikowska zapytała go: - Wchodził pan z pakunkiem, teraz wychodzi pan bez pakunku. To była wizyta urodzinowa czy w jakim charakterze?

- Okrągły jubileusz pana marszałka, 50 lat. Myślę, że to dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego - odparł Bogucki. Urodziny Hołowni przypadają na 3 września.

Bogucki dopytywany, czy w takim razie spędził godzinę u wicemarszałka na "urodzinowej kawie", tłumaczył: - W ogóle nie piję kawy, ja tylko wodę piłem. Rozmawialiśmy o, że tak powiem, takich rzeczach osobistych. Złożyłem życzenia, porozmawialiśmy.

Wójcikowska pytała następnie, czy rozmowa dotyczyła sprawy zaprzysiężenia Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy afery wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. - To nie jest decyzja pana marszałka czy moja, tylko to jest kwestia pana prezydenta, przed którym składa się ślubowanie - mówił, pomijając to, że - zgodnie z konstytucją - sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a nie prezydent.

Bogucki o "skromnym podarunku"

Zbigniew Bogucki dopytywany o temat rozmowy z Hołownią, wyjaśnił, że "nie mógł przyjść tutaj w zeszłym tygodniu, bo akurat mieli inne kalendarze z panem marszałkiem". - Pani mnie widziała, że szedłem po prostu z takim skromnym podarunkiem na te 50. urodziny - dodał.

Szef prezydenckiej kancelarii zapytany przez reporterkę TVN24, czy w takim razie mają takie dobre relacje z wicemarszałkiem Sejmu, że spotykają się z okazji urodzin, odparł, że "generalnie jest życzliwy wobec ludzi". - Staram się być życzliwym. Myślę, że tej życzliwości nam generalnie brakuje - mówił.

Zaznaczył w tym kontekście, że rozmawia również z innymi wicemarszałkami, między innymi Krzysztofem Bosakiem (Konfederacja) czy Dorotą Niedzielą (KO).

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPSejmSzymon Hołownia
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Marian Banaś
Marian Banaś odpada. Podpisy kandydatów Konfederacji i Lewicy weryfikowane
WYBORY W KRAKOWIE
GettyImages-2293243940
Od 5:0 do 5:7. Co się stało z Igą Świątek
RELACJA
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
WARSZAWA
Burza, piorun, dzień
Burze i ulewy wrócą. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
BIZNES
07 1800 tj cl-0048
Berek o decyzji prezydenta. "Takich scenariuszy nie rozważam"
Polska
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, duży korek na S8
WARSZAWA
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
METEO
Książę Harry i księżna Meghan
Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list
Świat
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Termin procesu
WARSZAWA
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Sensacja", "pięknie dojrzały". Kolejna odsłona pomysłu Musiała robi furorę
Tomasz-Marcin Wrona
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
WARSZAWA
Szpital Pomnik Chrztu w Gnieźnie
Dyrektor do spraw lecznictwa odwołany i zawieszony
Poznań
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
BIZNES
imageTitle
Wtorek dniem prawdy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego
EUROSPORT
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i odjechał, nie trafi do aresztu. Prokuratura wyjaśnia dlaczego
Klaudia Kamieniarz
Donald Trump w Morristown, New Jersey. 4 września 2026
Media komentują odcień włosów prezydenta USA
Świat
Wieczór wyborczy AfD
Kościoły i organizacje społeczne ostrzegają po wygranej AfD
Świat
shutterstock_2372755463
Rosjanie odpowiadają na decyzję Berlina
Świat
"Bardzo wymowny" na finale kampanii AfD? Co wiadomo o nagraniu
"Oto prawdziwa twarz AfD". Ten gest pokazano na finale kampanii w Niemczech
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Tutaj siatkówka to coś więcej niż sport. Turcja oszalała po obronie złota
EUROSPORT
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
METEO
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował maczetą, kobieta nieomal stracił dłoń. Sprawa nieuchwytny
WARSZAWA
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Sobotni rekord. 70 procent energii pochodziło z wiatru i słońca
BIZNES
Pożar złomowiska w Chorzowie
Pożar na złomowisku samochodów, kłęby dymu widoczne z daleka. Alert RCB
Katowice
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał wyjść ze sklepu bez płacenia, pobił ochroniarza
WARSZAWA
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
METEO
Jarosław Szymczyk
Wybuch granatnika w komendzie. Odczytano akt oskarżenia wobec byłego szefa policji
WARSZAWA
Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach
Wniosek o areszt dla Romana Ż.
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica