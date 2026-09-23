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Polska

Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

Robert Zieliński
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Robert ZielińskiOprac. Kuba Koprzywa
|
Polska Fundacja Narodowa
Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Agenci CBA zatrzymali w środę Piotra M. i Annę P. Dotyczy to śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, zaś M. jest pracownikiem Telewizji Republika - ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

Dobrzyński poinformował, że zatrzymani są przewożeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo w sprawie PFN. Zaznaczył, że na tym etapie nie może udzielić więcej informacji.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przekazała, że P. i M. to byli członkowie zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

Głos zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Zatrzymanie kolejnych osób w śledztwie dotyczącym opłacanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej kampanii 'Sprawiedliwe Sądy' to jasny sygnał: mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są skrupulatnie rozliczane" - napisał.

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński ustalił, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem Telewizji Republika. Gdy dojadą już do prokuratury, mają usłyszeć zarzuty w jednym z wątków dotyczących zaawansowanego śledztwa, w którym badana jest działalność Polskiej Fundacji Narodowej - wynika z ustaleń tvn24.pl.

Śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

Polska Fundacja Narodowa została utworzona w 2016 roku na mocy przepisów ustawy przyjętej za rządów premier Beaty Szydło. Założyło ją 17 państwowych podmiotów gospodarczych.

W sprawie PFN prowadzone jest śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu. Wszczęła je w drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a następnie przejęła je Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która bada finansowanie kampanii "Sprawiedliwe sądy" i inne wątki działalności fundacji, w tym zakup i sprzedaż jachtu I Love Poland za 900 tysięcy euro w 2018 roku.

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Do rzeszowskiego śledztwa dołączono też materiały z wcześniejszego postępowania prowadzonego w Warszawie. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez ówczesną prezes Rady Ministrów poprzez zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej programu "Sprawiedliwość", w ramach którego realizowany był projekt "Sądy", dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Organizowana przez PFN w 2017 roku kampania "Sprawiedliwe Sądy" wywołała liczne kontrowersje publiczne i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Akcja obejmowała dystrybucję billboardów w polskich miastach z hasłami uderzającymi w sędziów (między innymi określającymi ich jako "nadzwyczajna kasta") oraz uruchomienie specjalnych stron internetowych prezentujących rządowe założenia reformy wymiaru sprawiedliwości.

Działalność finansowa PFN była przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy NIK wielokrotnie wytykali brak nadzoru właścicielskiego spółek założycielskich nad wydatkami fundacji. Władze PFN konsekwentnie odmawiały poddania się weryfikacji przez NIK, argumentując, że fundacja nie dysponuje środkami publicznymi. W odpowiedzi Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa utrudniania kontroli państwowej.

Zarzuty dla Macieja Świrskiego w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

W lipcu Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Usłyszeli oni zarzuty sfinansowania kampanii "Sprawiedliwe Sądy", a także nielegalnego finansowania partii politycznych: PiS i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie dokonała zabezpieczeń majątkowych na mieniu Świrskiego i Jurkiewicza.

Wszyscy ludzie PFN
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Wszyscy ludzie PFN

Jan Kunert, Kacper Sulowski

W połowie lipca tego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali też miejsca zamieszkania współpracowników byłej premier rządu PiS Beaty Szydło, którzy odpowiadali za kampanię wizerunkową tej partii.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
CBAPolska Fundacja Narodowa
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