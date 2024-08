"Miejsce pobytu podejrzanych w kraju jest nieznane, co uniemożliwiało wykonanie z ich udziałem czynności procesowych" - dodano. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Michała K., przez co będzie mógł być ścigany listem gończym. Onet napisał w piątek, że Michał K. ukrywa się w tureckiej części Cypru , a Paweł S. najprawdopodobniej w Hiszpanii .

Zarzuty zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności

- Jak będzie ten list gończy i zostanie zatrzymany Michał K, to prokurator ogłosi mu zarzut i podejmie decyzję co do dalszych środków, bo to bezpośrednio po zatrzymaniu będzie trzeba ponownie kwestię tymczasowego aresztowania rozważać - mówił.