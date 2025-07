Nowy rząd zaprzysiężony. Podziękowania, które "nabierają znaczenia w obecności prezydenta"

Tusk: przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami Źródło: TVN24

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez nowych ministrów przed prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydent powołał Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego - na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka - na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka - na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego - na ministra finansów i gospodarki i Miłosza Motykę - na ministra energii. Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego - na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna - na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę - na minister zdrowia, Martę Cienkowską - na minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jakuba Rutnickiego - na ministra sportu i turystyki, Macieja Berka - na ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz Jana Grabca na ministra - członka Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Zaprzysiężeni ministrowie Źródło: Paweł Supernak/PAP

Przemówienie Dudy. "Kończą się wszelkie spekulacje"

Po zaprzysiężeniu prezydent podziękował ministrom, którzy zostali odwołani z dotychczasowego składu Rady Ministrów, a także skupił się na kwestii bezpieczeństwa. - Myślę, że dzisiaj dla naszych rodaków kwestią absolutnie fundamentalnie najważniejszą jest bezpieczeństwo i to w tym bardzo twardo pojętym słowa znaczeniu (...) To bezpieczeństwo fizyczne, to żeby Polska była stabilna, to żeby Polska była rządzona - powiedział.

Jak dodał, "nie ma żadnych wątpliwości, że wie to znakomicie pan premier". - W tym momencie kończą się wszelkie spekulacje i Polska znowu ma stabilny, jednoznacznie określony rząd, który dalej będzie teraz wykonywał swoje zadania. Myślę, że to jest zadanie dzisiaj fundamentalne w rozumieniu wszystkich naszych rodaków, ażeby było wiadomo, kto rządzi, kto ponosi odpowiedzialność - oświadczył Duda.

Przypomniał, że prezydent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa oraz zapewnienie ciągłości władzy państwowej. - To dlatego decyzja o przeprowadzeniu tej uroczystości jest niezwłoczna - wyjaśnił.

Prezydent ponownie odwołał się do kwestii bezpieczeństwa, która dotyczy "zarówno bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej, jak i w ogóle bezpieczeństwa Rzeczypospolitej przed napaścią, a zatem umacnianie polskiej armii, jej dalsza modernizacja, umacnianie polskich służb". - Niezwykle ważne jest także i to bezpieczeństwo już nieco szerzej pojęte, to znaczy to takie bezpieczeństwo życiowe. I tego ludzie, obok bezpieczeństwa fizycznego chyba najbardziej oczekują. Po prostu tego, że będą mieli wygodne, w miarę dobre i spokojne życie - mówił. Jednocześnie poprosił ministrów, aby "sprawując swoje urzędy mieć to na względzie".

Podziękowania, które "nabierają znaczenia w obecności prezydenta"

Później głos zabrał Donald Tusk. Podziękował ministrom, którzy "przez ostatnie miesiące wykonywali niezwykle trudną misję". - Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu ministrowi Adamowi Bodnarowi. Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami - podkreślił premier.

- Wysiłek, energia, dobra wola, a równocześnie delikatność, poszanowanie konstytucji to było to, czym imponował pan minister Adam Bodnar chyba wszystkim bez wyjątku. Kiedy ponownie słyszałem słowa przysięgi, to te słowa o wierności postanowieniom konstytucji, przestrzegania prawa z nikim nie będą mi się bardziej kojarzyć pewnie już do końca życia, niż z panem ministrem Adamem Bodnarem - zaznaczył premier.

Donald Tusk Źródło: TVN24

