We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że po wyborach prezydenckich zostanie przedstawiony projekt rekonstrukcji rządu. - To będzie zmiana systemowa, będzie mniej ministrów, rząd będzie jednym z najmniejszych w Europie - stwierdził szef rządu.

Pełczyńska-Nałęcz: rząd jest za duży

Pytana, czy ma obawy co do własnej przyszłości w rządzie, powiedziała: - Nie mam żadnych lęków. Wiem, co robię. Wszystko jest wykazywane, nie słyszałam nigdy zdania zarzutu co do tego, jak postępujemy z KPO, wszystko idzie według planu - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.