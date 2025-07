Poważny wypadek w Białogardzie, samochód dachował

Wypadek w Białogardzie Źródło: OSP KARLINO

W środę przed godziną 19 w Białogardzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem jednego pojazdu.

- Kierowca pojazdu marki Toyota Yaris jechał od miejscowości Lulewiczki w kierunku Białogardu i na ulicy Pierwszego Maja w Białogardzie stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował – powiedziała oficer prasowa KPP Białogard st. asp. Plucińska-Gudełajska.

- Kierowca jest po wstępnym badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Wynik: 0.77mg/lm, czyli około 1,6 promila. Policjanci próbują ustalić jego personalia. To około 33-letni mężczyzna – dodała.

Trzy osoby ranne

Pojazdem podróżowało pięć osób - trzy z nich trafiły do szpitala. Dwie osoby przewieziono do szpitala w Koszalinie, a jedna do placówki medycznej w Białogardzie. Kierowca nie odniósł obrażeń.

Oficer prasowy KP PSP w Białogardzie mł. Asp. Marcin Rynkiewicz przekazał, że na miejsce zdarzenia skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Pojawił się również komendant KP PSP Białogard.

