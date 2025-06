Sezon turystyczny tradycyjnie rozpoczyna się z początkiem maja, ale w tym roku pogoda nie sprzyjała ani turystom, ani branży. Zamiast zapowiadanych słonecznych dni maj przyniósł chłód i opady. Synoptycy oceniają, że był to jeden z najzimniejszych majów w historii pomiarów. Czerwiec nie przyniósł na razie znaczącej poprawy - mimo kilku naprawdę ciepłych dni nadciąga kolejne ochłodzenie. Temperatury mają spaść poniżej 20 stopni, co nie sprzyja spontanicznym wyjazdom. Tymczasem zbliża się kolejny długi weekend, związany z przypadającym w tym roku 19 czerwca Bożym Ciałem.

Widać to w badaniu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej. Aż 67,8 proc. ankietowanych planuje w tym roku urlop poza miejscem zamieszkania, z czego niemal 40 proc. wybierze wypoczynek za granicą. To znaczny wzrost zainteresowania zagranicą w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy wyjazd poza Polskę wybrało 20,4 proc. respondentów.

Branża pod presją pogody

Jak wyjaśnia, spadki dotyczą głównie tak zwanej sprzedaży detalicznej, czyli spontanicznych wyjazdów. To właśnie w tym obszarze pogoda ma największy wpływ - brak słońca skutecznie zniechęca do krótkich wyjazdów. Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku imprez grupowych, takich jak konferencje czy szkolenia, gdzie decyzje zapadają z dużym wyprzedzeniem i niezależnie od pogody.

Rezerwacja w drodze

Ceny rosną, budżety niekoniecznie

Rosnące koszty prowadzenia działalności - energii, żywności, wynagrodzeń - przekładają się na ceny usług. - Wzrosty sięgają około 5–7 proc. rok do roku. To efekt inflacji , który dotyka całą Europę - tłumaczy Łukasz Magrian.

Bałtyk przegrywa z Adriatykiem

- Ruch zagraniczny kanibalizuje krajowy na potęgę. To dziś nasz podstawowy konkurent i główna przyczyna, dla której nie obserwujemy wzrostu realnej liczby gości - przyznaje Robert Kempa. Jego zdaniem różnica między krajową turystyką a ofertą biur podróży specjalizujących się w wyjazdach zagranicznych jest ogromna. - To są po prostu dwa światy - komentuje.

Kunz zauważa, że Tunezja wróciła do łask. - To dziś najtańszy egzotyczny kierunek i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Po latach niepewności ten kraj znowu przyciąga Polaków. Nie traci na popularności "święta trójka": Turcja, Bułgaria i Chorwacja. Turcja to kierunek dla każdego - od luksusu po budżet. Albania z kolei jest alternatywą dla coraz droższej Chorwacji - dodaje. Ekspert wskazuje, że rośnie też zainteresowanie dalszymi kierunkami, takimi jak Dominikana, Wenezuela czy Kenia.