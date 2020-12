Jak będzie wyglądał proces szczepień? Premier Mateusz Morawiecki o szczepionkach

W tym tygodniu premier ma ogłosić założenia programu szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk we wtorek "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 informował, że "w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone".

Pytany, kiedy pierwszy polski pacjent zostanie zaszczepiony na COVID-19, odpowiedział, że "to przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek". "Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień - powiedział Dworczyk.