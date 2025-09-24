Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja

Nowa decyzja Izby Pracy Sądu Najwyższego. Relacja Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej Źródło: TVN24

W środę siedmioro sądziów Izby Pracy SN powołanych przed 2018 rokiem pod przewodnictwem sędziego Dawida Miąsika podjęło uchwałę, której skład orzekający nadał moc zasady prawnej. Rozpatrywana sprawa wyniknęła na kanwie procesu związanego z roszczeniami pracowników jednej z firm w Bielsku-Białej.

- Ta uchwała jest konsekwencją całego ciągu zdarzeń prawnych związanych z patologią, która przez lata została wprowadzona do polskiego systemu prawnego (...). Dzisiaj stwierdza i nadaje moc zasady prawne regule, że wyrok wydany w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej w tym budynku jest wyrokiem nieistniejącym. I tak ma być postrzegany przez wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie prawnym - oceniła sędzia Piotr Prusinowski, który zasiadał z ławą sędziowską.

Czym jest uchwała SN o mocy zasady prawnej

O tym, kiedy uchwała SN zyskuje moc zasady prawnej, mówi artykuł 87. Ustawy o Sądzie Najwyższym.

§ 1. Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych. Skład 7 sędziów może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. § 2. Uchwały, które uzyskały moc zasad prawnych, są publikowane wraz z uzasadnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego. Art. 87. Ustawa o Sądzie Najwyższym [Uchwały o mocy zasad prawnych]

A co w praktyce oznacza, że uchwała ma taką moc?

Jak czytamy w komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (komunikat został wydany w grudniu 2023 r. w odniesieniu do innego zagadnienia, ale wyjaśniono w nim także zasadę działania uchwał SN o mocy zasady prawnej) "uchwały-zasady prawne wiążą jedynie sędziów SN".

"Sędziowie sądów powszechnych i wojskowych nie są nimi związani. Poglądy SN wyrażone w uchwałach mają istotne znaczenie praktyczne i wpływają one na sądy 'jedynie mocą argumentów i autorytetu Sądu Najwyższego'" - napisano.

RPO zaznacza, że "zasada niezawisłości sędziowskiej nie przeszkadza w ustanawianiu takich środków". Bo - jak przypomina Rzecznik - konstytucja "formułuje zasadę niezawisłości sędziowskiej, wskazując, że sędziowie 'podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom'. Uchwały-zasady prawne dokonują interpretacji przepisów Konstytucji RP, ustaw i innych aktów prawnych, więc jako takie jedynie doprecyzowują to, co już wynika z norm prawnych".

"Orzekając w sposób zgodny z interpretacją dokonaną w takiej uchwale, skład orzekający SN nie przestaje podlegać tylko Konstytucji i ustawom. Związanie sędziów SN uchwałami-zasadami wynika bowiem z wyraźnego przepisu ustawy, który umożliwia SN wywiązanie się z zadania nadzoru judykacyjnego powierzonego mu przez art. 183 ust. 1 Konstytucji RP" - dodano.

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. 2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach. 3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Art. 183. Konstytucja RP

Podkreślono też, że "przeczenie wydane wbrew uchwale SN nie jest uznawane za naruszenie prawa, a uchwała-zasada prawna nie tworzy dodatkowego wzorca postępowania (...), lecz konkretyzuje ona wzorce postępowania określone w przepisach prawa".

Według RPO uchwały-zasady prawne są "orzeczeniami dokonującymi abstrakcyjnej interpretacji określonego przepisu prawa budzącego wątpliwości lub będącego przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie". "Nie tworzą nowych przepisów prawa, lecz doprecyzowują istniejące, rozstrzygając kolizje między sprzecznymi normami i objaśniając pojęcia nieostre" - czytamy.

W komunikacie oceniono również, że gdyby SN nie mógł wydawać takich decyzji to "znacząco zwiększyłoby ryzyko rozbieżności w orzecznictwie SN, a w konsekwencji utrudniłoby mu przeciwdziałanie rozbieżnościom w orzecznictwie sądów powszechnych i wojskowych".

Orzeczenia europejskich trybunałów

Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie uznają między innymi europejskie trybunały. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że izba nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, a system powoływania sędziów jest niewłaściwy. Sprawa była rozpatrywana na wniosek dwóch sędziów - Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka.

Ich awans sędziowski został został odrzucony przez upolitycznioną, nową Krajową Radę Sądownictwa. Następnie skarga sędziów do SN została rozpatrzona i odrzucona przez izbę kontroli, co zgodnie z wyrokiem ETPCz, było naruszeniem prawa do rzetelnego procesu.

Z kolei w 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił pytania prejudycjalne izby, powołując się na orzeczenie ETPCz i uznając, że pytania "nie pochodzą od organu mającego status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo Unii".

Pytania w trybie prejudycjalnym są zadawane przez sądy krajowe w konkretnych kwestiach w celu rozwiązania wątpliwości o stosowaniu prawa wspólnotowego.

