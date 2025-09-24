Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja

Sąd Najwyższy
Nowa decyzja Izby Pracy Sądu Najwyższego. Relacja Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej
Źródło: TVN24
Wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego z udziałem sędziów powołanych od 2018 roku należy uznać za nieistniejący i niebyły - uznała Izba Pracy Sądu Najwyższego.

W środę siedmioro sądziów Izby Pracy SN powołanych przed 2018 rokiem pod przewodnictwem sędziego Dawida Miąsika podjęło uchwałę, której skład orzekający nadał moc zasady prawnej. Rozpatrywana sprawa wyniknęła na kanwie procesu związanego z roszczeniami pracowników jednej z firm w Bielsku-Białej.

- Ta uchwała jest konsekwencją całego ciągu zdarzeń prawnych związanych z patologią, która przez lata została wprowadzona do polskiego systemu prawnego (...). Dzisiaj stwierdza i nadaje moc zasady prawne regule, że wyrok wydany w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej w tym budynku jest wyrokiem nieistniejącym. I tak ma być postrzegany przez wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie prawnym - oceniła sędzia Piotr Prusinowski, który zasiadał z ławą sędziowską.

prusinowski
Sędzia Izby Pracy SN Piotr Prusinowski o uchwale o mocy zasady prawnej w sprawie wyroków Izby Kontroli SN
Źródło: TVN24

Czym jest uchwała SN o mocy zasady prawnej

O tym, kiedy uchwała SN zyskuje moc zasady prawnej, mówi artykuł 87. Ustawy o Sądzie Najwyższym.

§ 1. Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych. Skład 7 sędziów może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. § 2. Uchwały, które uzyskały moc zasad prawnych, są publikowane wraz z uzasadnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego.
Art. 87. Ustawa o Sądzie Najwyższym
[Uchwały o mocy zasad prawnych]

A co w praktyce oznacza, że uchwała ma taką moc?

Jak czytamy w komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (komunikat został wydany w grudniu 2023 r. w odniesieniu do innego zagadnienia, ale wyjaśniono w nim także zasadę działania uchwał SN o mocy zasady prawnej) "uchwały-zasady prawne wiążą jedynie sędziów SN".

"Sędziowie sądów powszechnych i wojskowych nie są nimi związani. Poglądy SN wyrażone w uchwałach mają istotne znaczenie praktyczne i wpływają one na sądy 'jedynie mocą argumentów i autorytetu Sądu Najwyższego'" - napisano.

RPO zaznacza, że "zasada niezawisłości sędziowskiej nie przeszkadza w ustanawianiu takich środków". Bo - jak przypomina Rzecznik - konstytucja "formułuje zasadę niezawisłości sędziowskiej, wskazując, że sędziowie 'podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom'. Uchwały-zasady prawne dokonują interpretacji przepisów Konstytucji RP, ustaw i innych aktów prawnych, więc jako takie jedynie doprecyzowują to, co już wynika z norm prawnych".

"Orzekając w sposób zgodny z interpretacją dokonaną w takiej uchwale, skład orzekający SN nie przestaje podlegać tylko Konstytucji i ustawom. Związanie sędziów SN uchwałami-zasadami wynika bowiem z wyraźnego przepisu ustawy, który umożliwia SN wywiązanie się z zadania nadzoru judykacyjnego powierzonego mu przez art. 183 ust. 1 Konstytucji RP" - dodano.

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. 2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach. 3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
Art. 183. Konstytucja RP

Podkreślono też, że "przeczenie wydane wbrew uchwale SN nie jest uznawane za naruszenie prawa, a uchwała-zasada prawna nie tworzy dodatkowego wzorca postępowania (...), lecz konkretyzuje ona wzorce postępowania określone w przepisach prawa".

Według RPO uchwały-zasady prawne są "orzeczeniami dokonującymi abstrakcyjnej interpretacji określonego przepisu prawa budzącego wątpliwości lub będącego przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie". "Nie tworzą nowych przepisów prawa, lecz doprecyzowują istniejące, rozstrzygając kolizje między sprzecznymi normami i objaśniając pojęcia nieostre" - czytamy.

W komunikacie oceniono również, że gdyby SN nie mógł wydawać takich decyzji to "znacząco zwiększyłoby ryzyko rozbieżności w orzecznictwie SN, a w konsekwencji utrudniłoby mu przeciwdziałanie rozbieżnościom w orzecznictwie sądów powszechnych i wojskowych".

Orzeczenia europejskich trybunałów

Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie uznają między innymi europejskie trybunały. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że izba nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, a system powoływania sędziów jest niewłaściwy. Sprawa była rozpatrywana na wniosek dwóch sędziów - Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka.

Ich awans sędziowski został został odrzucony przez upolitycznioną, nową Krajową Radę Sądownictwa. Następnie skarga sędziów do SN została rozpatrzona i odrzucona przez izbę kontroli, co zgodnie z wyrokiem ETPCz, było naruszeniem prawa do rzetelnego procesu.

Z kolei w 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił pytania prejudycjalne izby, powołując się na orzeczenie ETPCz i uznając, że pytania "nie pochodzą od organu mającego status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo Unii".

Pytania w trybie prejudycjalnym są zadawane przez sądy krajowe w konkretnych kwestiach w celu rozwiązania wątpliwości o stosowaniu prawa wspólnotowego.

Więcej szczegółów wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, akr/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Sąd NajwyższySpór o zmiany w sądownictwiesędziowieWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Kobieta chciała przekupić egzaminatora (zdjęcie ilustracyjne)
Drogie posłanki, drodzy posłowie... Jak drodzy? Quiz
Polska
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie komisji do spraw represji. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Polska
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Policja
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2021203424
Lepsze posiłki w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program
Piotr Wójcik
Według czytelnika portalu, autem jechał prezydent miasta
Czy prezydent jechał po chodniku? Policja: z samego zdjęcia nie jesteśmy w stanie tego ustalić
Katowice
imageTitle
Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
BIZNES
Włoska fregata rakietowa Virginio Fasan
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
WARSZAWA
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy
Wrocław
Mariusz Haładyj składa przysięgę jako nowy szef NIK
Haładyj zaprzysiężony. Będzie odporny na naciski?
Polska
Metro w Krakowie za 10 lat
Pierwsza linia metra w Krakowie za 10 lat
Kraków
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
BIZNES
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
WARSZAWA
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
WARSZAWA
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
METEO
shutterstock_2472182873
Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć
Anna Bielecka
Piotr W. (z prawej) i adwokat Paweł Kusak w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Pierwszy wyrok w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr W. skazany
Polska
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
BIZNES
Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Próbowała sprzedać rezydencję Elvisa. Trafi do więzienia
Kultura i styl
Filipiny. Były prezydent Rodrgio Duterte patrzy na policjantów rzekomo zamieszanych w różne przestępstwa, 2017 rok
Były azjatycki prezydent oskarżony o udział w 76 zabójstwach
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica