Piotr Adamowicz: to nie jest tylko kara dla Stefana Wilmonta, to jest rodzaj przestrogi

Zabójca Pawła Adamowicza został skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Piotr Adamowicz, brat Pawła, stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24, że nie może mówić o "żadnej kompletnie satysfakcji", bo chociaż wyrok jest bardzo surowy, to "nie przywraca Pawła do życia". Mówił też, że interpretuje decyzję sądu o publikacji wizerunku zabójcy jako wskazanie, że to "nie jest tylko kara dla Stefana Wilmonta, to jest rodzaj przestrogi".

Sąd Okręgowy w Gdańsku - po trwającym niemal rok procesie i 25 rozprawach - wydał w czwartek wyrok w sprawie Stefana Wilmonta oskarżonego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wilmont został skazany na dożywocie. Sąd zgodził się - ze względu na ważny interes społeczny - na publikację danych i wizerunku oskarżonego. Wyrok nie jest prawomocny.

Piotr Adamowicz: nie mogę mówić o satysfakcji

Wyrok komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Piotr Adamowicz, brat zamordowanego, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Nie mogę mówić o żadnej kompletnie satysfakcji, ten wyrok - bardzo surowy - nie przywraca Pawła do życia - powiedział. - Chociaż oczywiście wyrok jest bardzo surowy, to najsurowsza kara, jaka może spotkać mordercę - dodał.

Mówił także o zachowaniu Stefana Wilmonta podczas rozpraw sądowych. - Nigdy nie widzieliśmy skruchy u niego - przyznał.

- To jest coś przerażającego, to nie są przyjemne widoki. W momencie kiedy pani prokurator precyzyjnie, szczegółowo opisywała sposób zadawania ciosów nożem, (...), na jego twarzy pojawił się uśmiech, rodzaj samozadowolenia, można by było zinterpretować ten jego uśmiech, radość następującym stwierdzeniem - "zobaczcie, ja jestem profesjonalnym mordercą", to jest przerażające - kontynuował Piotr Adamowicz.

Adamowicz: to nie jest tylko kara dla Stefana Wilmonta, to jest rodzaj przestrogi

Gość "Kropki nad i" odniósł się także do tego, że sąd zezwolił na publikację wizerunku mordercy. Przyznał, że był tym "lekko zaskoczony".

- Sąd uznał, że ta prawda, to nieszczęście musi być obecnie w przestrzeni publicznej. Interpretuję to tak, że to nie jest tylko kara dla Stefana Wilmonta, to jest rodzaj przestrogi, wskazania, że tego typu zbrodnie, jeśli będą popełnione, będą napiętnowane. Czy to odniesie jakiś skutek? Nie wiem - mówił dalej.

Został zapytany, czego spodziewał się przed czwartkowym wyrokiem. - Spodziewałem się czegoś troszeczkę innego, że ten wyrok w jakiś sposób zamknie pewien etap - wyznał Adamowicz. Jak mówił, ciągle wracają do niego bolesne wspomnienia związane ze śmiercią brata.

- To powoli staje się czasem przeszłym, choć nie dokonanym - powiedział.

