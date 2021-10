Wyrok TK w sprawie prawa krajowego i unijnego. Profesor Stanisław Biernat o "najbardziej bulwersującym" fragmencie

Profesor Stanisław Biernat: ten fragment ustnego uzasadnienia jest najbardziej bulwersujący

- Po pierwsze, jest to niezgodne z konstytucją, takie stwierdzenie, gdyż Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do badania wyroków sądowych, czy to sądów krajowych polskich, czy sądów ponadnarodowych. Więc to na pewno było niezgodne z konstytucją - wyjaśniał.