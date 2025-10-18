Wypadek z udziałem radiowozu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło po północy, kiedy jadący na interwencję radiowóz wjeżdżał na skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. Pojazd zderzył się z samochodem marki Toyota.

W wyniku zderzenia rannych zostało czworo policjantów. Funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala. Ich obrażenia są niezagrażające życiu i zdrowiu - poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Jak przekazał, radiowóz miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, a kierujący pojazdami byli trzeźwi. Kierowca toyoty nie wymagał hospitalizacji.

Aspirant sztabowy Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, sprecyzował, że do wypadku doszło na ulicy Marszałkowskiej 89. Radiowóz typu bus zderzył się z taksówką. - Radiowóz został poważnie uszkodzony - poinformował Dziubak.

Przyczyny zdarzenia są ustalane.

Wypadek z udziałem radiowozu Źródło: Marcin Goławski/ Kontakt24

Wypadek z udziałem radiowozu Źródło: Marcin Goławski/ Kontakt24

Jechali do uczestników głośnej imprezy

W wypadku poszkodowani zostali policjanci Oddziału Prewencji Policji. Jak przekazał nam w sobotę po południu aspirant Sobótka, jechali na interwencję w jednym z mieszkań w centrum.

- Po godzinie 23 policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I otrzymali interwencję zleconą, dotyczącą zakłócania ciszy nocnej przy ulicy Marszałkowskiej. Po dojeździe na miejsce z lokalu zostały wyrzucone butelki, jedna z nich trafiła przechodnia w głowę - zrelacjonował policjant.

I dodał, że osoba ta została opatrzona na miejscu. Nie była konieczna hospitalizacja.

W związku z tym incydentem, funkcjonariusze z interweniującej załogi poprosili dyżurnego o wsparcie. Na miejsce wysłano właśnie radiowóz z policjantami OPP.

Z ustaleń policji wynika, że w imprezie w jednym z mieszkań brało udział ponad 40 osób. - Zostały one wylegitymowane przez policjantów. Wręczono im wezwania do stawiennictwa się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, ponieważ nikt nie przyznawał się do wynajęcia lokalu ani wyrzucenia butelek - wyjaśnił Sobótka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD