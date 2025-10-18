Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Jechali do uczestników głośnej imprezy. Rozbili się na pobliskim skrzyżowaniu. Ranni policjanci

Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Wypadek z udziałem radiowozu
W piątek po północy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w Warszawie policyjny radiowóz zderzył się z taksówką. Czworo funkcjonariuszy zostało rannych. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Do wypadku doszło kilkaset metrów od miejsca, gdzie mieli interweniować w związku z zakłócaniem porządku przez uczestników imprezy w wynajmowanym mieszkaniu.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło po północy, kiedy jadący na interwencję radiowóz wjeżdżał na skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Żurawiej. Pojazd zderzył się z samochodem marki Toyota.

W wyniku zderzenia rannych zostało czworo policjantów. Funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala. Ich obrażenia są niezagrażające życiu i zdrowiu - poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Jak przekazał, radiowóz miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, a kierujący pojazdami byli trzeźwi. Kierowca toyoty nie wymagał hospitalizacji.

Aspirant sztabowy Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, sprecyzował, że do wypadku doszło na ulicy Marszałkowskiej 89. Radiowóz typu bus zderzył się z taksówką. - Radiowóz został poważnie uszkodzony - poinformował Dziubak.

Przyczyny zdarzenia są ustalane.  

Wypadek z udziałem radiowozu
Wypadek z udziałem radiowozu
Źródło: Marcin Goławski/ Kontakt24
Wypadek z udziałem radiowozu
Wypadek z udziałem radiowozu
Źródło: Marcin Goławski/ Kontakt24

Jechali do uczestników głośnej imprezy

W wypadku poszkodowani zostali policjanci Oddziału Prewencji Policji. Jak przekazał nam w sobotę po południu aspirant Sobótka, jechali na interwencję w jednym z mieszkań w centrum.

- Po godzinie 23 policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I otrzymali interwencję zleconą, dotyczącą zakłócania ciszy nocnej przy ulicy Marszałkowskiej. Po dojeździe na miejsce z lokalu zostały wyrzucone butelki, jedna z nich trafiła przechodnia w głowę - zrelacjonował policjant.

I dodał, że osoba ta została opatrzona na miejscu. Nie była konieczna hospitalizacja.

W związku z tym incydentem, funkcjonariusze z interweniującej załogi poprosili dyżurnego o wsparcie. Na miejsce wysłano właśnie radiowóz z policjantami OPP.

Z ustaleń policji wynika, że w imprezie w jednym z mieszkań brało udział ponad 40 osób. - Zostały one wylegitymowane przez policjantów. Wręczono im wezwania do stawiennictwa się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, ponieważ nikt nie przyznawał się do wynajęcia lokalu ani wyrzucenia butelek - wyjaśnił Sobótka.

pc

Autorka/Autor: tas, lk, kk/tr, tam

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rogacz/Kontakt24

