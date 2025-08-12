Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wypadek Polaków w słowackich Tatrach. Jeden nie żyje, drugi ciężko ranny

Akcja ratunkowa pod Gerlachem (2023)
Interwencja Horskiej Zachrannej Służby (HZS)
Źródło: HZS
Słowackie służby ratownicze poinformowały o śmierci polskiego taternika, który w poniedziałek wspinał się na Gerlach. Słowacka Służba Ratownictwa Górskiego przekazała, że towarzysz 41-latka został ciężko ranny.

41-letni polski taternik zginął, a jego towarzysz został ciężko ranny w czasie poniedziałkowej wspinaczki na Gerlach w słowackich Tatrach - poinformowała w poniedziałek słowacka Służba Ratownictwa Górskiego (Horská záchranná služba, HZS).

Jak przekazali słowaccy ratownicy górscy, dwaj polscy wspinacze spadli w kierunku Lawinowej Przełączki, gdzie jeden z nich zginął na miejscu, a drugi został ranny. 46-latek z poważnym urazem nogi został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Popradzie.

Akcja ratunkowa pod Gerlachem
Akcja ratunkowa pod Gerlachem
Źródło: Horská záchranná služba

Polak zginął w rejonie Gerlachu

Do wypadku doszło w rejonie Drogi Martina, zwanej też Martinką - to jedna z kilku tras prowadzących na szczyt Gerlacha. Nazwa pochodzi od Alfreda Martina, który w 1905 roku jako pierwszy przeszedł tę drogę.

HZS poinformowała również, że dzień wcześniej na tej samej trasie interweniowano wobec dwóch innych Polaków - 27 i 38-latka, którzy po załamaniu pogody i burzy utknęli w nocy w rejonie Niżnej Velickiej Ławki.

Przeczekali tam noc i o świcie zostali ewakuowani śmigłowcem do Starego Smokowca. Ratownicy apelują, aby planować górskie wyprawy odpowiedzialnie i nie przeceniać swoich możliwości.

Gerlach wznosi się na 2655 m n.p.m. i jest najwyższym szczytem w Tatrach oraz w całych Karpatach. Leży w całości po słowackiej stronie. Na Gerlach nie prowadzą znakowane szlaki turystyczne, a na szczyt mogą wchodzić tylko wykwalifikowane osoby bądź prowadzone przez przewodników wysokogórskich ze specjalnymi uprawnieniami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Horská záchranná služba

Udostępnij:
TAGI:
SłowacjaTatryWypadki w górach
Czytaj także:
Siedziba UE - flagi państw członkowskich
Oświadczenie 26 liderów przed spotkaniem Trump-Putin
Świat
Pożar magazynu w Bochni
Gęsty dym nad Bochnią. Duży pożar hali
Kraków
Karol Nawrocki
Zmiany w podatkach. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta
BIZNES
imageTitle
Kilka świetnych zagrań i kontuzja. Słodko-gorzki debiut Bednarka w Porto
EUROSPORT
Źródliska w Puszczy Bydgoskiej
"To nie jest tylko krytykowanie". Wielka kłótnia o budowę ekspresówki
Michał Malinowski
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
WARSZAWA
Napis "W Strefie Gazy trwa Holokaust" na fasadzie jerozolimskiej wielkiej synagogi
Napis o Strefie Gazy na Ścianie Płaczu. "Zbezczeszczenie"
Świat
Spotkanie Jowisza z Wenus, Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Spotkanie Jowisza z Wenus. Koniunkcja na Waszych zdjęciach
METEO
Kopalnia Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Trwają poszukiwania górnika
Katowice
Upały
Męczący skwar. Mogą obowiązywać alarmy najwyższego stopnia
METEO
Austin
Strzelanina przed sklepem. Nie żyją trzy osoby
Świat
imageTitle
Znany skoczek wziął się za inny sport. "Przewietrzyć głowę"
EUROSPORT
jazda na hulajnoga elektryczna
Śmiertelnie potrąciła mężczyznę, jadąc na hulajnodze. Grozi jej 20 lat więzienia
Świat
Gwardia Narodowa w Minneapolis podczas zamieszek z 2020 roku
Trump wysyła wojsko. "Nie jesteśmy zaskoczeni"
Świat
Vladimir Putin
"Represje bardziej drastyczne". Krytykował wojnę, Putin zareagował
Świat
Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Żołnierze w Waszyngtonie, prezydent na trybunach, wypadek na A1
To warto wiedzieć
Chmury, słońce, lato, sierpień
Czeka nas przyjemny letni dzień
METEO
imageTitle
Morderczy mecz Sabalenki. "Liczę na to, że jutro będę miała wolne"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek poznała kolejną rywalkę. Perfekcyjny bilans
EUROSPORT
imageTitle
Wieczór pełen wrażeń prezydenta w Gdańsku
EUROSPORT
Syryjski dziennikarz trzyma zdjęcie zabitego palestyńskiego dziennikarza i korespondenta Al-Dżaziry Anasa al-Sharifa
ONZ potępia atak, w którym zginęli dziennikarze. "Poważne naruszenie prawa"
Świat
Woda lała się z sufitu lotniska w Meksyku
Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło
METEO
shutterstock_2546899359
Fala oszustw. "Wpada się w pułapkę"
BIZNES
imageTitle
Krótka przygoda Zielińskiego w Cincinnati. Zadecydował super tie-break
EUROSPORT
imageTitle
"Kwota krajowa" na zawody w Wiśle. Wystąpi 12 Biało-Czerwonych
EUROSPORT
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
WARSZAWA
Donald Trump
Pomyłka Trumpa na konferencji. Chodzi o spotkanie z Putinem
Świat
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Dlaczego Alaska? "Klucz do zrozumienia" miejsca spotkania Trumpa i Putina
Świat
Strażacy walczą z pożarem na chorwackim wybrzeżu
Płomienie blisko popularnych miejscowości wypoczynkowych
METEO
salzburg austria ogrodek restauracja shutterstock_2314732893
Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica