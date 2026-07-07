Polska Wyniki matur już w środę. Jak je sprawdzić? Maciej Wacławik |

"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Po tym, jak w maju maturzyści oddali ostatnie arkusze, egzaminatorzy rozpoczęli sprawdzanie prac. Okręgowe komisje egzaminacyjne do 8 lipca przekażą do szkół świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu. W środę 8 lipca poznamy również ogólnopolskie wyniki matury.

Matura 2026. Jak sprawdzić wyniki

Od godziny 8.30 maturzyści będą mogli poznać swoje wyniki. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU), dostępnego pod adresem ziu.gov.pl. Dane do logowania maturzyści powinni byli otrzymać wcześniej od pracowników szkół.

By zdać maturę, należy uzyskać minimum 30 procent z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Maturzyści muszą przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego oraz do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

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Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Wśród przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Dla kogo egzamin poprawkowy?

Maturzyści, którzy nie zdobyli minimum 30 procent wszystkich punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych, mogą podejść do zaplanowanych na sierpień egzaminów poprawkowych. Jeśli zdadzą, otrzymają świadectwo 11 września - podaje CKE na swojej stronie internetowej.

Maturzyści, którzy nie zdadzą więcej niż jednej części matury, będą musieli podejść do egzaminu dojrzałości za rok.

Redagował AM