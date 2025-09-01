Wyciek instrukcji w "wyjątkowo ważnej sprawie". "Skrajna nieodpowiedzialność"

Skrzydłowska-Kalukin o upublicznieniu instrukcji MSZ: to skrajna nieodpowiedzialność Źródło: TVN24

W czasie zaplanowanej na 3 września wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W związku z tym MSZ wysłało do prezydenckiej kancelarii stanowisko rządu. Treść pisma została jednak ujawniona w czwartek w Kanale Zero, co skrytykował między innymi szef resortu Radosław Sikorski.

Tę sprawę komentowali na antenie TVN24 publicyści: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z "Kultury Liberalnej" oraz Roch Kowalski z Polskiego Radia.

"Skrajna nieodpowiedzialność"

Skrzydłowska-Kalukin oceniła upublicznienie tej instrukcji w Kanale Zero jako "skrajną nieodpowiedzialność".

Dodała, że "jest zupełnie naturalne to, że rząd i prezydent ustalają strategię, że mówią o priorytetach". - To jest dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pogrywanie sobie tym poprzez robienie wycieków to jest jedna nieodpowiedzialność, a druga to jest dopuszczanie do tego, aby to po prostu ośmieszać - oceniła.

- Dlatego mam nadzieję, że ta sytuacja została naprawiona, że doszło do rozmowy i jeżeli tak, to mam nadzieję, że w duchu takim, co jest dla nas wszystkich wspólną wartością, co jest dla nas dobre, bo to jest wyjątkowo ważna sprawa - podkreśliła.

"To nawet dobrze, że ta instrukcja wypłynęła"

- Jak rozumiem, ta instrukcja wypłynęła z Kancelarii Prezydenta, a nie z Kancelarii Premiera. To, że ona wypłynęła, moim zdaniem, to nawet dobrze, bo przynajmniej w tych okolicznościach my jako opinia publiczna poznaliśmy, jakie były, jakie są cele brzegowe rządu - stwierdził natomiast Roch Kowalski.

- I będziemy mogli porównać to, czego rząd oczekuje po wizycie w Stanach Zjednoczonych z tym, co realnie Karol Nawrocki tam ustali bądź co z prezydentem Donaldem Trumpem uzgodni - kontynuował.

Dziennikarz Polskiego Radia mówił jednocześnie, że nie ma poczucia, że wyciek tej notatki "to jest jakieś wybitne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa". - Szczególnie, że nie mam też poczucia, żeby tam zostały ujawnione jakieś bardzo newralgiczne informacje - dodał.

