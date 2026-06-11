Polska Wybrano nowego szefa Krajowej Rady Sądownictwa Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Stach Leszczyński

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Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się w czwartek w celu wyboru nowego przewodniczącego. Po godzinie 12 KRS ogłosiła, że został nim sędzia Dariusz Zawistowski.

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała Przewodniczącego-sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego pic.twitter.com/hs9gXSwzyd — Krajowa Rada Sądownictwa (@KRS_RP) June 11, 2026 Rozwiń Źródło: X/Krajowa Rada Sądownictwa

Zawistowski zastąpił na tym stanowisku Dagmarę Pawełczyk-Woicką, która złożyła rezygnację w połowie maja. Tego samego dnia wygasała jej kadencja po tym, jak Sejm wybrał 15 nowych sędziów na członków KRS.

Sędzia Dariusz Zawistowski Źródło zdjęcia: PAP/Stach Leszczyński

Było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołane przez nowego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.