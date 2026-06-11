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Polska

Wybrano nowego szefa Krajowej Rady Sądownictwa

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Sędzia Dariusz Zawistowski
Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Stach Leszczyński
Sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany na nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Posiedzenie KRS w tej sprawie zwołał pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się w czwartek w celu wyboru nowego przewodniczącego. Po godzinie 12 KRS ogłosiła, że został nim sędzia Dariusz Zawistowski.

Zawistowski zastąpił na tym stanowisku Dagmarę Pawełczyk-Woicką, która złożyła rezygnację w połowie maja. Tego samego dnia wygasała jej kadencja po tym, jak Sejm wybrał 15 nowych sędziów na członków KRS.

Sędzia Dariusz Zawistowski
Sędzia Dariusz Zawistowski
Źródło zdjęcia: PAP/Stach Leszczyński

Było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołane przez nowego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.

Źródło: PAP
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Tagi:
Krajowa Rada Sądownictwa
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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