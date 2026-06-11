Wybrano nowego szefa Krajowej Rady Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się w czwartek w celu wyboru nowego przewodniczącego. Po godzinie 12 KRS ogłosiła, że został nim sędzia Dariusz Zawistowski.
Zawistowski zastąpił na tym stanowisku Dagmarę Pawełczyk-Woicką, która złożyła rezygnację w połowie maja. Tego samego dnia wygasała jej kadencja po tym, jak Sejm wybrał 15 nowych sędziów na członków KRS.
Było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołane przez nowego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.
Źródło: PAP