Hołownia: prezydent Polski będzie miał ważną, nie tylko partyjną, rolę do odegrania

Wojna "to realne zagrożenie" - ocenił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jego zdaniem najważniejsze jest to, "czy i kiedy zdołamy zbudować system odporności państwa oraz zdolności Sił Zbrojnych do długotrwałego niwelowania tego zagrożenia". "Atakowanie państwa dobrze przygotowanego do obrony, którego społeczeństwo stanie do walki, jest olbrzymim ryzykiem" - wskazywał. Podkreślał też, że jest pewien, iż Polska mogłaby liczyć na wsparcie sojuszników NATO i sama takiego by udzieliła w razie potrzeby.