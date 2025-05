"Wyborcy to nie są meble". Trzaskowski spotkał się z Hołownią Źródło: TVN24

Szymon Hołownia zadeklarował poparcie dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich. - Jasna i czytelna deklaracja z mojej strony musi paść i padła z wielu powodów - mówił po spotkaniu z Trzaskowskim.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski spotkali się we wtorek.

Hołownia poparł kandydaturę Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich.

Więcej o wyborach czytaj na tvn24.pl.

We wtorek Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia spotkali się, by rozmawiać o możliwości poparcia kandydata Koalicji Obywatelskiej w II turze wyborów. Kandydat KO powiedział wcześniej dziennikarzom, że chce poprosić marszałka Sejmu o "jeszcze mocniejsze" wsparcie.

W I turze największe poparcie - 31,36 proc. głosów - uzyskał Trzaskowski; Hołownia, który był kandydatem Trzeciej Drogi, zdobył 4,99 proc. głosów.

Szymon Hołownia: wyborcy to nie są meble

We wtorek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, powiedział po spotkaniu z Trzaskowskim, że zadeklarował poparcie dla niego w II turze wyborów prezydenckich. Jak dodał, jest dla niego "oczywiste i jasne, że wyborcy to nie są meble, które można przesuwać z lewej na prawą" stronę. - Natomiast jasna i czytelna deklaracja z mojej strony musi paść i padła z wielu powodów - podkreślił.

Stwierdził ponadto, że w tej chwili zadanie przekonania jego wyborców "leży w rękach Rafała Trzaskowskiego" . - Wierzę, że jest w stanie to zrobić. Wierzę, że to zrobi - powiedział Szymon Hołownia.

- Dzisiaj tych, którzy złożyli tę nadzieję w moje ręce, chcę zaprosić do tego, by zaufali Rafałowi Trzaskowskiemu - podkreślił Hołownia. W ocenie Hołowni Trzaskowski musi pokazać, że "nie chce być prezydentem Warszawy, tylko prezydentem całej Polski".

Hołownia: PiS i PO zbudowały polaryzację

- Rafał Trzaskowski dzisiaj jest w sytuacji, w której będzie musiał w pewien sposób wznieść się ponad ugrupowanie, z którego się wywodzi (jest wiceszefem PO - red.), nie po to, żeby je zanegować, tylko po to, żeby zaproponować Polakom coś więcej. Przecież wiemy, że i Platforma, i PiS tę polaryzację w Polsce zbudowały - podkreślił.

Marszałek Sejmu zapowiedział też, że weźmie udział w organizowanym 25 maja w Warszawie Wielkim Marszu Patriotów. - Ale to jeszcze mało. Uważam, że (...) nie tylko powinniśmy zapraszać przekonanych do Warszawy, ale również powinniśmy jechać do nieprzekonanych poza Warszawę - dodał. Z tego powodu - jak tłumaczył - zaprosił kandydata KO do udziału w wydarzeniu organizowanym przez partię Hołowni - Polskę 2050. Nie sprecyzował jednak, kiedy i gdzie wydarzenie to będzie miało miejsce.

Hołownia: trzymam kciuki za Rafała Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Trzaskowski: nie jest nam potrzebna awantura i chaos

- Jestem przekonany, że wygram te wybory, ale to będzie bardzo ciężka praca. I dlatego tego typu wsparcie jest bezcenne i rzeczywiście trzeba zabiegać o każdy głos, każdej Polki, każdego Polaka, wszystkich wyborców, którzy oddali głos na Szymona Hołownię - powiedział Trzaskowski.

Relacjonował, że rozmawiali z Hołownią o postulatach, które są ważne dla marszałka Sejmu i "w bardzo wielu kwestiach" się zgadzają m.in. że "potrzebne jest porozumienie, współpraca i odbudowywanie wspólnoty". - Nie jest nam potrzebna awantura i chaos, a niestety to by się szykowało, gdyby, nie daj Boże, wygrał mój konkurent - ocenił Trzaskowski. Podkreślił, że łączy ich także to, że obaj widzą potrzebę prowadzenia ambitnej agendy, jeśli chodzi polską politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa.

Trzaskowski i Hołownia są zgodni, że należy walczyć, by małe miasteczka mogły rozwijać się równie szybko co duże miasta, i by mieszkańcy tych miejscowości mieli dostęp do wysokiej jakości usług.

O niedzielnym marszu Trzaskowski powiedział: - Musimy pokazać, że jesteśmy razem, że olbrzymia większość tych postulatów nas łączy, że chcemy Polski, która jest silna, bezpieczna, równa.

Trzaskowski podziękował Hołowni. "Tego typu wsparcie jest bezcenne" Źródło: TVN24

"Musimy dać szansę Trzaskowskiemu"

Hołownia wyraził swoje poparcie dla Trzaskowskiego już wcześniej, tuż po ogłoszeniu wyników exit poll w niedzielę wieczorem. - Chcę powiedzieć ze swojej strony i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne, że musimy w drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu - powiedział.

Hołownia wyraził przekonanie, że Rafał Trzaskowski zatrzyma "ten pochód, na który patrzymy z niebezpieczeństwem". - Pochód oszustów, złodziei, pochód tych, którzy nie rozliczyli się za to, co robili z Polską przez ostatnich osiem lat, pochód nienawistników, pochód antysemitów, pochód ludzi, którzy nienawidzą innych ludzi, którzy naprawdę chcą pełnoskalowej wojny domowej w Polsce - mówił.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo