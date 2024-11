Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, powiedział na spotkaniu w Namysłowie, że "Polska nie powinna dać się wciągnąć do żadnej wojny", a Polacy "nie powinni ginąć na wschodzie za Donbas albo Krym". - Nie pozwolę na to, żeby chociaż jeden polski żołnierz stanął na Ukrainie - dodał.

- Chciałbym silnej Polski, zamieszkałej przez zamożnych, wolnych Polaków, z państwem silnym, które najważniejszymi rzeczami zajmuje się na poważnie, zajmuje się tymi sprawami dobrze. Z silną armią, która pilnuje i broni Polski, a nie innych państw, która nie jest wysyłana na wschód, która nie musi walczyć na wschodzie, w nie naszej wojnie. Polska nie może dać się wciągnąć do żadnej wojny. Nie pozwolę na to, żeby chociaż jeden polski żołnierz stanął na Ukrainie (...) - kontynuował polityk Konfederacji.

Mentzen: Polacy nie powinni ginąć za Donbas czy Krym

Mentzen: Polacy zasługują na tańszą energię elektryczną

- Polacy zasługują na tańszą energię elektryczną, na odrzucenie "Zielonego Ładu". Koniec z tą szaloną polityką klimatyczną. Odrzucimy "Zielony Ład", wreszcie będziemy mieli w Polsce tanią energię. Polacy zasługują też na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy. Jeżeli zostanę prezydentem, to oni: Niemcy, Ukraińcy w Polsce - będą dostosowywać się do nas, do naszych interesów, do naszej kultury, naszej pamięci historycznej i naszego języka - powiedział.